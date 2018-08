Buffel redt eer van zwak Zulte Waregem tijdens spektakelmatch tegen leider Club Brugge

Club Brugge heeft de zesde speeldag in de Jupiler Pro League geopend met een ruime zege op het veld van Zulte Waregem, dat een pijnlijke avond beleefde. Een vroege owngoal zette de landskampioen op rozen en een zwak Essevee moest nadien de wet van de sterkste ondergaan. Aan de rust stond er al 0-3 op het scorebord maar daar kwam in de tweede helft nog eentje bij. Invaller Buffel en Bongonda konden in het slot enkel nog de eer redden, waarna Rits de 2-5 eindcijfers vastlegde. Blauw-zwart komt zo voorlopig alleen op kop, de mannen van Francky Dury lijken verder weg te zakken.

Na twee uitnederlagen tegen Cercle en Oostende greep coach Francky Dury in bij Zulte Waregem: Bongonda, Buffel, Marcq en De Pauw verdwenen uit het elftal en in hun plaats kwamen Bedia, Walsh, Faik, Sylla en Bürki. Bij Club Brugge koos Ivan Leko voor dezelfde elf die vorige week Anderlecht met 2-1 versloegen. Jelle Vossen en Krépin Diatta keerden terug uit blessure maar startten op de bank.

Na amper drie minuten kon het tactische plannetje van coach Dury, met drie centrumspitsen, echter al in de vuilbak. Tardieu duwde een voorzet van Ruud Vormer in eigen doel: 0-1.

Essevee was aangeslagen en legde Club daarna niet al te veel meer in de weg. Bedia ging in de 25e minuut domweg aan het truitje hangen van Mitrovic na een hoekschop en ref Laforge wees naar de stip. Rezaei kon zo zijn rekening openen voor Club vanop elf meter: 0-2.

Pech voor Essevee toen Bedia even later doelman Letica omspeelde maar pardoes tegen de deklat knalde. Even later deed Dennis definitief het licht uit in het Regenboogstadion na een hoekschop van Vanaken. Net zoals tegen Anderlecht knikte de Nigeriaan binnen aan de verste paal: 0-3.

Harbaoui had voor rust nog voor de aansluitingstreffer moeten zorgen maar de Tunesiër mikte op de benen van doelman Letica. Enige smet op die sterke eerste helft van blauw-zwart was de blessure van Dennis, die na een verrekking van de hamstring niet meer verder kon en moest worden gewisseld voor Dion Cools.

Geen beterschap

Er was amper vijf minuten gespeeld in de tweede helft toen Sammy Bossut voor de vierde keer een bal uit zijn netten moest gaan halen. Danjuma etaleerde zijn klasse toen hij vanop links naar binnen kwam en dan met de rechter binnentrapte in de verre hoek: 0-4! Geweldig doelpunt van deze winger, zijn derde goal al voor Club in de competitie.

Het zat ook niet mee voor de thuisploeg. Na matig verdedigen van Poulain caprioleerde de bal over het hoofd van doelman Letica... tegen de lat. Bongonda en Buffel kwamen in de plaats van Bürki en Tardieu maar veel beterschap bracht dat niet.

Pech voor Vanaken

Cools kon op het uur al voor de forfaitcijfers zorgen maar de invaller ging voor eigen succes en trapte op Bossut en Vanaken trapte de rebound tegen het hoofd van Buffel. Die kon even later nog eens trappen toen Vormer teruglegde maar deze keer haalde Faik zijn bal net voor de lijn weg. Het mocht niet zijn voor Vanaken want een knal van net binnen de zestien meter knalde staalhard tegen de deklat.

Buffel redt de eer

Het thuispubliek zat er maar lusteloos bij, tot invaller Thomas Buffel alsnog de eer redde. De flauw ingevallen nieuwkomer Amrabat speelde nogal knullig in en Thomas Buffel ging met het leer aan de haal: 1-4. Een minuutje later scoorde Sylla zelfs nog een tweede keer voor de thuisploeg maar dat was onverdiend en zijn treffer werd afgekeurd wegens buitenspel.

Dat tweede doelpunt kwam er toch nog toen Theo Bongonda van ver op doel trapte en zijn stuitbal door doelman Letica niet goed werd ingeschat.

De netten trilden echter nog een zevende keer toen Mats Rits in de extra tijd de 2-5-eindcijfers vastlegde. Na een harde trap van Wesley moest Bossut de bal lossen, waarna Rits er als de kippen bij was om de rebound binnen te tikken.

Door deze zege komt Club Brugge voorlopig weer alleen aan de leiding, met drie punten voorsprong op Genk dat zondag mits een zege op Kortrijk echter weer langszij kan komen. Anderlecht volgt voorlopig op vier punten en ontvangt eveneens zondag Antwerp.