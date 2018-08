Nafi Thiam sluit topseizoen af met zege in hoogspringen op Memorial Van Damme

Nafissatou Thiam heeft vrijdagavond het hoogspringen bij de vrouwen gewonnen op de 42e editie van de Memorial Van Damme.

De wereld-, olympische en Europese kampioene op de zevenkamp had na het EK in Berlijn nochtans vakantie aan de westkust van de Verenigde Staten genomen en startte bijgevolg onvoorbereid aan de Memorial. Dat weerhield haar er niet van met een sprong over 1m89 - ter vergelijking haar persoonlijk record staat op 2m01 - de zege te pakken in geen al te sterk deelnemersveld. De tweede plaats was voor de Australische Nicola McDermott (1m87). De Oekraïense Oksana Okuneva (1m87) werd derde. Hanne Van Hessche eindigde met een sprong over 1m75 op de zesde plaats.