Red Flames behouden waterkansje op WK-deelname na winst in Roemenië

Het Belgische nationale vrouwenvoetbalelftal heeft vrijdagavond met 0-1 gewonnen van Roemenië. Wisselspeelster Ella Van Kerkhoven (85e) hield met haar laat doelpunt de Belgische hoop op WK-deelname levende.

Groepswinnaar kunnen de Flames niet meer worden, wel zijn ze al zeker van de tweede plaats, achter Italië, dat nog geen punt liet liggen. Alleen de zeven groepswinnaars plaatsen zich rechtstreeks. De beste vier tweedes strijden in play-offs (halve finales en finale) om het achtste en laatste Europese ticket.

Toch wordt het moeilijk voor de Red Flames om zich alsnog te plaatsen voor het WK. In het klassement van de beste tweedes is België voorlaatste met 10 punten. De Belgische voetbalvrouwen moeten in dat klassement Engeland (13), Duitsland (12), Denemarken (12), Schotland (12) en Noorwegen (12) voor zich laten.

Om alsnog een ticket voor het WK van 2019 in Frankrijk te bemachtigen, moeten de Red Flames hun laatste wedstrijd winnen van groepsleider Italië dat nog geen punten liet liggen. België heeft zijn lot echter zelf niet meer in handen.