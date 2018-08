MVV Maastricht haalt Belgische ex-United verdediger Marnick Vermijl op huurbasis

Marnick Vermijl (26) wordt door MVV Maastricht gehuurd van het Engelse Preston North End. Marnick is een Belgische allround verdediger die zowel als links- of rechtsback uit de voeten kan. Hij werd in 2010 weggehaald bij de beloften van Standard Luik door Manchester United. Daar maakte hij op 26 september 2012 zijn debuut voor het eerste team in de League Cup tegen Newcastle United.

De in Peer geboren Belg werd in het seizoen 2013/14 door de Engelse topclub vervolgens verhuurd aan NEC Nijmegen. In totaal speelde hij 28 competitieduels in de Eredivisie. Daarin scoorde hij drie doelpunten ...