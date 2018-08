Hoera, de spilindex is overschreden! Maar wat is dat eigenlijk?

Hasselt -

Het leven wordt alsmaar duurder. Voor de vijfde maand op rij is de inflatie in België gestegen. Geluk bij een ongeluk: daardoor is de spilindex overschreden. En dat betekent dat de lonen stijgen voor wie bij de overheid werkt, en dat ook de sociale uitkeringen en pensioenen toenemen. De andere lonen volgen later. Al gaat het hier om bruto verhogingen, zodat weinig mensen er deugd van zullen ondervinden. Maar die spilindex, wat is dat eigenlijk? We vroegen het aan onze economische expert Pascal Paepen.