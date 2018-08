Hooiprijs tot 50 procent hoger: "In Scandinavië slachten ze vee omdat ze het niet kunnen voederen"

Hasselt - De prijzen voor granen, maïs en vooral hooi toppen momenteel. Niet alleen de aanhoudende droogte is de oorzaak. Paniekreacties uit angst voor tekorten en beurspeculanten doen de prijs eveneens stijgen. Toch moet de eindconsument zich voorlopig nog geen grote zorgen maken. Vooral veekwekers en -houders zullen de rekening gepresenteerd krijgen. “Al kan de prijs voor een brood met 5 tot 10 cent stijgen.”

De hittegolf en de daarbijhorende droogte hadden eerder een beperkte invloed op de groei van tarwe en gerst. “De oogst is ook vroeger dan bijvoorbeeld maïs. Enkel de afrijping is in de zomer ...