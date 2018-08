Lanaken -

In Lanaken vecht een bewoonster van de stationsstraat voor het behoud van een uitzonderlijke boom. Die moet wijken voor de bouw van een appartementencomplex. Het gaat om een Watercipres, ook wel een Chinese Sequoia genoemd. Hij werd waarschijnlijk 70 jaar geleden door een buurtbewoner geplant. Volgens een boomexpert komt deze boomsoort nergens ter wereld nog voor in het wild en moet dit exemplaar beschermd omdat het het oudste in zijn soort in Limburg is.