Memorial Van Damme zet Belgische medaillewinnaars en bondscoach Martinez in de bloemetjes

De Belgische medaillewinnaars van afgelopen zomer werden vrijdagavond tijdens de openingsceremonie van de 42e editie van de Memorial Van Damme in de bloemetjes gezet voor hun geleverde prestaties. Met bondscoach Roberto Martinez op kop werden de Belgische sporthelden met een auto over de piste van het Koning Boudewijnstadion gereden, terwijl ze luid toegejuicht werden door het publiek. Onder meer turnster Nina Derwael, zwemster Kimberly Buys, de Borlées en natuurlijk ook Nafi Thiam maakten hun opwachting. Naar goede gewoonte zal er voor en na de meeting voor de nodige show gezorgd worden op de Heizel. Met The Magician is er een bekende dj aanwezig, na de meeting is er een liveband, een lasershow en als absolute afsluiter het vuurwerk.