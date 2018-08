Club Brugge leent jonge verdediger uit aan OH Leuven

Ahmed Touba mag een jaar ervaring gaan opdoen bij OH Leuven. De 20-jarige verdediger, die het voorbije jaar tien wedstrijden speelde in het eerste elftal van Club Brugge, wordt voor één seizoen uitgeleend aan de Leuvenaars.

Touba, een jeugdproduct van blauw-zwart, maakte op 1 mei 2017 zijn profdebuut voor de landskampioen in de Play-off I-wedstrijd tegen Zulte Waregem. Vorig seizoen mocht de Belgische jeugdinternational met Algerijnse roots slechts vijf keer meespelen: twee keer in de Champions League-kwalificatiewedstrijden tegen Basaksehir en drie keer in de competitie. Bij OH Leuven, na drie speeldagen tweede in 1B met 5 op 9, gaat Touba dus vooral op zoek naar speelminuten.