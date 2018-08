Elise Mertens staat in de vierde ronde van de US Open na moeizame zege

Elise Mertens (WTA 15) heeft zich vrijdag in New York geplaatst voor de achtste finales van de US Open. De 22-jarige Limburgse klopte in de zestiende finales de Tsjechische Barbora Strycova (WTA 23) in twee sets: 6-3 en 7-6 (7/4). De partij duurde twee uur en zes minuten. Het was het eerste duel tussen beide speelsters.

Mertens treft in de achtste finales de winnares van het duel tussen de Amerikaanse Sloane Stephens (WTA 3) en de Wit-Russische Victoria Azarenka (WTA 79).

Mertens bereikte nog nooit de achtste finales van de US Open. De voorbije twee edities ging ze er in New York telkens in de openingsronde uit.