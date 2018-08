Cercle Brugge huurt Kylian Hazard van Chelsea

Kylian Hazard zal tot het einde van dit seizoen de kleuren van Cercle Brugge verdedigen. De 23-jarige aanvaller komt op huurbasis over van het Engelse Chelsea, waar ook zijn oudere broer Eden onder contract ligt. Dat maakte de West-Vlaamse vereniging vrijdag bekend op zijn website.

“We heten Kylian van harte welkom bij Cercle Brugge. Hij is een speler met aanvallende kwaliteiten en wij zijn ervan overtuigd dat Cercle Brugge de beste plaats is voor hem om zijn carrière op het hoogste niveau verder uit te bouwen,” verklaarde sportief directeur François Vitali op de website van Cercle.

Kylian Hazard begon zijn carrière bij de jeugd van AFC Tubeke. In 2011 trok de spits naar Rijsel, waar zijn oudere broer Eden toen ook aan de slag was. Nadien kwam Hazard bij het Brusselse White Star terecht, alvorens zijn debuut in de Jupiler Pro League te maken bij Zulte Waregem. Via het Hongaarse Ujpest FC kwam de jongste telg van de familie Hazard bij de beloften van Chelsea terecht. Daar scoorde hij afgelopen seizoen twee goals in acht wedstrijden.

