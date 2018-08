Floris De Tier toont zich opnieuw in Vuelta maar ziet vroege vlucht stranden: “Kregen weinig ruimte”

Floris De Tier (LottoNL-Jumbo) toonde zich in de etappe van woensdag in de Ronde van Spanje en moest uiteindelijk vrede nemen met een vijfde plaats. Ook vrijdag schoof hij opnieuw mee, maar deze keer droeg de vroege vlucht niet tot het einde en werd hij opgeraapt op 14,4 km van het einde.

LEES OOK: Tony Gallopin verrast Sagan na lastige finale, Kwiatkowski verliest kostbare seconden

Een 94e plek in de daguitslag. Meer was De Tier niet gegund in de zevende etappe van de Vuelta. Hij sprong weg met nog zes anderen, maar het peloton gaf hen nooit meer dan vier minuten, dus wist de 26-jarige renner dat de vroege vlucht geen lang leven beschoren was. “We kregen weinig ruimte van het peloton”, vertelt De Tier. “Dat is wel jammer, want ik voelde me vandaag goed en dan wil je die benen graag verzilveren.”

“Voor de start van de rit dacht ik dat de kopgroep vooruit kon blijven”, zegt hij, “maar goed. Dat was niet het geval. Ik blijf erin geloven. We zetten nu alles op zondag. Dat wordt een lastige rit, dus dan moet ik de kopmannen, George Bennett en Steven Kruijswijk zo goed mogelijk bijstaan.”