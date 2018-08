Stoffel Vandoorne na teleurstellende vrijdag: "Ik verwacht hier geen mirakels"

Tijdens de eerste oefensessies voor de GP van Italië kwamen McLaren en onze landgenoot Stoffel Vandoorne niet competitief voor de dag. Vandoorne beseft dat het op het hogesnelheidscircuit van Monza zeer moeilijk zal worden.

Tijdens de eerste oefensessie voor de GP van Italië moest Stoffel Vandoorne toekijken hoe McLaren-testrijder Lando Norris, concurrent voor een eventueel racezitje bij McLaren in 2019, met zijn bolide in actie kwam op het circuit van Monza.

Gezien de regen verloor Stoffel Vandoorne niet al te veel kostbare tijd want tijdens de tweede oefensessie kwam Vandoorne wel in actie en die werd wel onder droge omstandigheden verreden.

"Ook al reed ik niet tijdens de eerste oefensessie, ik denk dat ik door de weersomstandigheden niet veel gemist heb," blikt Vandoorne terug op zijn vrijdag. "De tweede oefensessie was wel droog en was min of meer wel een normale sessie, op de hevige crash van Marcus Ericsson in het begin na."

Tijdens die tweede oefensessie bleek echter nog maar eens dat McLaren haar wagen momenteel te traag is, zeker op snelle circuits zoals dat van Monza.

"Ik verwacht hier tijdens het weekend geen mirakels. We hadden verwacht dat het hier moeilijk zou zijn en ik denk dat de oefensessies al bevestigden dat het zeer moeilijk zal worden voor ons. We zullen zien wat we op zaterdag kunnen doen."

"Ik hou van dit circuit, ik heb hier in het verleden in verschillende raceklassen mooie prestaties neergezet. Ik hou er dan ook van om naar hier te komen en te racen," besloot Vandoorne.

