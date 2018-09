Bootcamp, ’t Scheep en Japanse kruispunten: Dit zijn de strafste video’s van deze week

Hasselt / Diepenbeek / Genk - Onze redactie selecteert voor u de strafste video’s van de voorbije week op hbvl.be. Heeft u een spraakmakende reportage gemist? Dan vindt u de beelden hier terug in het weekoverzicht.

1. Sjiek test sporttrends: bootcampen bij Mr. Pain

Video: spa

Sporten saai? Check dan maar eens de laatste sporttrends in onze provincie. Wij testten drie compleet verschillende sportlessen, met zweet als enige gemene deler. Wij gingen afzien tijdens een van de bootcamps van Mr. Pain.

2. Opening van het nieuwe stadhuis ‘t Scheep in Hasselt

Video: bobe

Maandag om 9 uur opende het nieuwe Hasseltse stadhuis ‘obbe Beek’. Burgemeester Nadja Vanaroye (CD&V) knipte trots het lint, samen met Stephanie Spaas van het stadspersoneel en Rita Paumen van het OCMW. De allereerste bezoeker was André Reunis. “Tegen wil en dank. Ik zou bij mijn vrouw onder de Spaanse zon moeten zitten. Maar onze reis liep compleet fout. Eerst zijn op een parking al onze documenten gepikt. En een dag later is onze auto gestolen bij ons verblijf.”

3. Testfase oversteekplein op Dusart: het Japans kruispunt

Video: bobe

Vannacht is de laatste hand gelegd aan het ‘Japans kruispunt’ aan het Hasseltse Kolonel Dusartplein. Dat moet er voor zorgen dat voetgangers op hetzelfde moment in alle richtingen de verschillende wegen kunnen oversteken.

4. Tomatenslagveld in Spanje: feestvierders zwemmen letterlijk in de tomatensaus

Video: Reuters/spa

In de Spaanse stad Buñol ging woensdag het jaarlijkse ‘Tomatina’-festival van start. Meer dan twintig duizend mensen bekogelden elkaar met 145 ton tomaten. De feestvierders zwommen bijna letterlijk in de tomatensaus toen de voorraad was uitgeput.

5. De meest energieke sportinstructeurs in Limburg: brulinspector Ellen Daniëls

Video: bobe

Goede sportinstructeurs zijn ‘luid’, hun vurige enthousiasme werkt aanstekelijk, ze zien er superfit uit en hun moves naderen de perfectie (terwijl jouw inspanningen niet eens in de buurt komen). Ellen (35) werkt overdag als accountmanager en staat ’s avonds te brullen als lesgever bij Basic-Fit

