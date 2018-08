LIVE MEMORIAL. Meetingrecord, sterke Belgen en pijnlijk verlies van 50.000 dollar

Brussel - Het hoofdprogramma van de Memorial Van Damme is begonnen met een mooi eerbetoon aan de Belgische medaillewinnaars en de Rode Duivels. Sportief viel in het discuswerpen al een stevige verrassing te noteren. Dadelijk een eerste hoogtepunt met het polsstokspringen.

110m horden mannen (20u33): Rus neemt wraak voor EK

De Rus Sergey Shubenkov 12.97 heeft de 110m horden gelopen. Met 12.97 dook hij voor de tweede keer dit seizoen onder de 13 seconden. Op het EK in Berlijn moest hij als topfavoriet nog een nederlaag slikken tegen de Fransman Martinot-Lagarde, die nu slechts vierde werd.

3000m steeple vrouwen (20u11): Kamikazepoging voor wereldrecord levert wel meetingrecord op

Foto: BELGA

De Keniaanse Béatrice Chepkoech liep dit jaar het wereldrecord 8:44:32 en deed vanavond een poging om dat nog scherper te stellen. De eerste ronden gingen echter veel te snel, waardoor ze op het einde te veel moest vertragen. Haar 8:55:10 is wel goed voor een meetingrecord, en de derde tijd aller tijden. Meer dan tien seconden sneller dan het vorige record, dat de Tunesische Habiba Ghribi (9:05.36) in 2015 neerzette.

Met Norah Jeruto (8:59.62) en Hyvin Kiyeng (9:01.60) kwam er een volledig Keniaanse podium op de Memorial.

400m (20u03) vrouwen: Naser pakt het prijzengeld, vriendin Kevin Borlée wordt laatste

Foto: REUTERS

Vicewereldkampioene Salwa Eid Naser won met overmacht de 400 meter bij de vrouwen. De atlete uit Bahrein werkte de baanronde in het Koning Boudewijnstadion af in een snelle 49.33 en was zo meer dan een seconde sneller dan de Amerikaanse regerende wereldkampioene Phyllis Francis (50.51). De derde plaats ging naar de Amerikaanse Shakima Wimbley (50.77), vorige winter nog tweede op het WK indoor in het Britse Birmingham.

De 25-jarige Camille Laus, de vriendin van Kevin Borlée, eindigde in 53.72 op de achtste en tevens laatste plaats. In Brussel was ze de enige Europese atlete aan de start. Op het EK was ze begin deze maand nog goed voor 52.40 (PR 51.49), wat haar in Berlijn tot in de halve finales bracht. Met de Belgian Cheetahs greep ze in de 4x400m met een vierde stek dan weer nipt naast een medaille.

Polsstokspringen mannen (19u28): pijnlijke exit voor landgenoot in topcompetitie polsstok

Het polsstokspringen is begonnen, meetingdirecteur Cédric Van Branteghem verwacht vuurwerk, liefst vijf deelnemers sprongen al over 6 meter. Maar onze landgenoot Arnaud Art zal er niet van kunnen meegenieten, hij faalde drie keer op de openingshoogte van 5.40 meter.

400m horden (19u46): Hanne Claes stijgt boven zichzelf uit

Foto: Photo News

De 27-jarige Limburgse finishte in 55.87 op de tweede plaats en moest de zege aan de Oekraïense Anna Yaroshchuk-Ryzhykova (55.38) laten. De derde plaats was voor de Italiaanse Ayomide Folorunso (56.12). Met Justien Grillet kwam er nog een tweede Belgian Cheetah aan de start, maar zij kwam in 58.11 niet verder dan de achtste en tevens laatste plaats.

Claes heeft een sterke zomer achter de rug met een knappe vierde plaats op het EK in Berlijn. Met haar 55.75 moest ze toen enkel de Zwitserse Léa Spunger (54.33), Ryzhykova (54.51) en de Britse Meghan Beesley (55.31) voor zich dulden. Beesley sloot haar seizoen dan weer af met een vierde stek in Brussel.

800m (19u30): René Eykens strijdend ten onder

Foto: Photo News

Renée Eykens werd vierde op de 800 meter bij de vrouwen. De 22-jarige Eykens leek lange tijd op weg naar de tweede stek, maar viel in de laatste rechte lijn nog sterk terug en kwam uiteindelijk als vierde over de meet in 2:01.91, bijna twee seconden boven haar persoonlijk record (2:00.00), dat ze in Rio 2016 neerzette. Haar besttijd dit seizoen staat op 2:00.92.

De zege ging in 1:59.93 naar de Britse Lynsey Sharp, de Europese kampioene van 2012. Ze haalde het van de Zweedse Hanna Hermansson (2:00.96) en Noélie Yarigo (2:01.35) uit Benin.

De Diamond League-finale van de 800 meter werd donderdagavond in het Letzigrundstadion in het Zwitserse Zürich reeds gelopen. De Zuid-Afrikaanse Caster Semenya verzekerde er zich voor de derde keer van de eindzege.

Discuswerpen (18u05): Nederlaag van 42.000 euro

Foto: AFP

In het voorprogramma meteen een verrassing bij de vrouwen in het discuswerpen. De Kroatische Sandra Perkovic, de beste discuswerpster ooit, moest genoegen nemen met een derde plaats. Met een beste worp van 64.31 meter moest ze de Cubaanse Yaimé Pérez (65.00m) en de Braziliaanse Andressa de Morais (64.65m) voor laten gaan. Niet zonder betekenis, want dit was de finale van de Diamond League. De winnares wint 50.000 dollar (42.000 euro). Perkovic verloor nog geen enkele wedstrijd dit jaar, maar ziet nu heel wat geld verloren gaan. Pérez haalde het in het Brusselse Koning Boudewijnstadion met een zesde en laatste worp.

Sterrenparade (19u10): Martinez geniet samen met Belgische medaillewinnaars

Nafi Thiam Foto: Isosport

Roberto Martinez Foto: BELGA

De Memorial begon met een sterrenparade, waarbij vooral de Belgische medaillewinnaars in de bloemetjes gezet werden. Niet alleen de atleten, maar ook onder meer turnster Nina Derwael en zwemster Kimberly Buys. En er was ook aandacht voor de derde plaats van de Rode Duivels op het WK. Bondscoach Roberto Martinez werd in een open wagen rondgereden, en genoot duidelijk van de indrukwekkende sfeer in het stadion. Bekijk hier de volledige fotospecial.

Uitkijken naar deze momenten vanavond

Hoogtepunten straks worden het polsstokspringen bij de mannen (19u28) met liefst vijf atleten die al over de 5 meter sprongen. Wereldrecordhouder Renauld Lavillenie, en de tienersensaties Mondo Duplantis en Timur Morgunov krijgen concurrentie van de Amerikaan Sam Kendricks en de Pool Piotr Lisek. Om 20u11 kunnen we misschien een wereldrecord verwachten van de Keniaanse Beatrice Chepkoech, die dit jaar in Monaco de snelste tijd ooit liep: 8’44”32. Om 20.54uur is het uitkijken naar de sprintsensatie Ronnie Baker, de man die voorlopig de troon van Usain Bolt lijkt over te nemen op de 100m. De avond sluit af met de 400 meter, waarin Keven in Dylan Borlée hun jonge teamgenoot Jonathan Sacoor in de ogen kijken.

Programma:

18u05: Discuswerpen vrouwen* - 19u08: Verspringen vrouwen* - 19u28: Polsstokspringen mannen* - 9u30: 800m vrouwen - 19u37: 100m blades vrouwen - 19u40: Discuswerpen mannen* - 19u45: Hoogspringen mannen* - 19u46: 400m horden vrouwen - 20u03: 400m vrouwen* - 20u11: 3000 steeplechase vrouwen* - 20u33: 110m horden* - 20u41: 1500m vrouwen* - 20u47: hinkstapspringen mannen* - 20u49: hoogspringen vrouwen - 20u54: 100m mannen* - 21u02: 800m mannen* - 21u15: 100m horden vrouwen* - 21u22: 5000m mannen* - 21u44: 400m mannen - 200m vrouwen*

*Finale Diamond League, 50.000 dollar prijzengeld

Negentien landgenoten

Niet minder dan negentien landgenoten nemen deel in de verscheidene competities, met Nafi Thiam als absolute publiekstrekker. De kersverse Europese kampioene op de zevenkamp neemt deel aan het hoogspringen. Op de 400 meter zullen de Belgian Tornados Jonathan Sacoor, Kevin en Dylan Borlée het tegen elkaar opnemen. Jonathan Borlée moest finaal verstek geven.

In totaal verschijnen er in Brussel 12 olympische kampioenen aan de start, 16 Europese kampioenen en 28 wereldkampioenen. “Ik verwacht topprestaties”, liet meetingdirecteur Cédric Van Branteghem eerder al optekenen. Op de 100 meter is het uitkijken naar de Amerikaan Ronnie Baker, die met 9.87 de snelste tijd van het seizoen liet optekenen.

In het polsstokspringen bij de mannen zakken de drie medaillewinnaars van het EK naar Brussel af. Dat betekent dat de 18-jarige Zweed Armand Duplantis, de 21-jarige Rus Timur Morgunov en de 31-jarige Fransman Arnaud Lavillenie van de partij zijn, aangevuld met Sam Kendricks en Piotr Lisek. “Een polsstokcompetitie een WK-finale waardig”, klonk het bij de organisatoren. Volgens sommigen kan dit zelfs de beste polsstokwedstrijd ooit worden genoemd. Met vijf atleten die al over 6.00 meter gingen.

Ook voor en na de meeting wordt de show verzorgd. Met traditioneel een liveband na de meeting en voor het eerst ook een lasershow. Vooraf is er top-dj The Magician en de sterrenparade, waarbij vooral de Belgische medaillewinnaars in de bloemetjes gezet worden. Niet alleen de atleten, maar ook onder meer turnster Nina Derwael. En er is aandacht voor de derde plaats van de Rode Duivels op het WK. Het is bondscoach Roberto Martinez die de honneurs zal waarnemen.

Meetingdirecteur Cédric Van Branteghem verwacht grootse avond

Foto: Photo News

Meetingdirecteur Cédric Van Branteghem kijkt met vertrouwen uit naar de 42e editie van de Memorial Van Damme. “De topatleten zijn hier, met liefst zestien Europese kampioenen, twaalf olympische kampioenen en achtentwintig wereldkampioenen. Het ziet ernaar uit dat het weer ook prima zal zijn. Ik verwacht topprestaties”, blikte de 39e jarige Gentenaar donderdag vooruit.

“Het is uiteraard een hele eer de finale van de Diamond League te zijn. Zelf verwacht ik heel veel van het polsstokspringen, met vijf atleten die al over zes meter gingen. Ik denk ook dat we een heel snelle 100 meter zullen zien. Ronnie Baker liep vorige week immers nog een beste wereldjaarprestatie (9.87). Het kogelstoten op de Grote Markt wordt speciaal. Voor de atleten is het ook een hele ervaring om in zo’n kader in competitie te komen. Naar de resultaten van de Belgen kijk ik ook uit. Met wildcards hebben we er negentien (na het forfait van Philip Milanov) aan de start kunnen krijgen. Als voormalig 400 meter-loper heb ik bijzondere aandacht voor die wedstrijd, met Kevin en Dylan Borlée en Jonathan Sacoor.”