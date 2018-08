VIDEO. Nieuwe Dusartplein is nog wennen voor Hasselaren

Hasselt - Vrijdagochtend leek de eerste testfase van het nieuwe Japanse oversteekplein in Hasselt op een regelrechte catastrofe uit te draaien maar nadat de wekelijkse marktdrukte voorbij was, geraakten ook de verkeerslichten eindelijk op dreef en toonde het plein meteen zijn nut. Al waren er zeker ook kinderziekten, die hoofdzakelijk van senioren kwamen dit keer.

De macht der gewoonte nam het nog al te vaak over van de verkeerslichten die nu ook voetgangers en fietsers georganiseerd doen oversteken en dat begreep nog niet iedereen even goed. “Daarom zetten we ...