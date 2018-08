Deense Amalie Dideriksen rijdt naar tweede ritzege op rij in Boels Ladies Tour

Amalie Dideriksen (Boels-Dolmans) heeft haar tweede ritzege op rij behaald in de Boels Ladies Tour (World Tour). De Deense snelde na 124,3 km van Stramproy naar Weert naar de zege en verwees Lucinda Brand (Sunweb) en Lorena Wiebes (Parkhotel Valkenburg Cycling Team) naar plek twee en drie. Lotte Kopecky werd eerste landgenote op een vijfde plaats. Annemiek van Vleuten behoudt haar leiderstrui.

Omer Shapira van Cylance Pro Cycling besloot om al vroeg alleen op pad te trekken. De Israëlische kampioene reed meer dan honderd kilometer alleen in de aanval en zou een maximale bonus van 3:50 bij elkaar fietsen op een peloton waar Mitchelton-Scott de wedstrijd onder controle hield voor Annemiek van Vleuten.

Op het lokale circuit, drie rondes van 8 km, zakte de bonus van de Israëlische snel en toen die iets minder dan een minuut bedroeg, sprongen Amy Pieters (Boels-Dolmans) en Lisa Brennauer (Wiggle-High 5) weg uit het peloton. Ze lieten Shapira al snel achter zich, maar werden vlak voor het ingaan van de slotronde gegrepen door het peloton.

Pieters was duidelijk tuk op de zege en probeerde het meteen daarna, op 6 km van het einde, opnieuw, maar daar staken de sprintersploegen een stokje voor en iets voor de vod van de slotkilometer was haar avontuur voorbij.

In de sprint zette Dideriksen vroeg aan en pakte ze haar tweede zege op rij. Van Vleuten behoudt haar leiderstrui, maar ziet haar voorsprong zakken naar 22 seconden door de bonificaties die Brand greep. De Nederlandse rittenkoers eindigt zondag, vorig jaar bracht Van Vleuten die op haar naam.

"Dit is echt wel heel bijzonder"

“Na mijn zege van woensdag was het plan om vandaag met Amy te sprinten”, aldus Dideriksen na de finish, “maar Amy trok in de finale twee keer in aanval en dus riep de ploegleider in de radio dat ik moest sprinten. Ik moest snel een switch maken in mijn hoofd en ik moest vandaag iets meer mijn eigen plan trekken, maar gelukkig lukte dat goed.”

Het was Lorana Wiebes die de sprint vroeg lanceerde. “Ik kon nog even van haar slipstream gebruik maken, maar toen de anderen kwamen opzetten, moest ik ook zelf mijn jump plaatsen. Het was nog vroeg en Lucinda Brand kwam nog stevig opzetten, maar ik kon haar aanval afslaan. Ik ben niet echt een veelwinnaar, dus het is echt wel heel bijzonder dat ik nu twee ritten na elkaar win, en dat in de Ronde van onze sponsor.”