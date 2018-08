Arnaud Démare opnieuw topfavoriet voor Brussels Cycling Classic, iedereen mag zijn kans gaan bij Lotto Soudal

Arnaud Démare is de topfavoriet om zichzelf op te volgen op de erelijst van de Brussels Cycling Classic (1.BC), de vroegere Parijs-Brussel, die zaterdag aan zijn zesde editie toe is. De Fransman van Groupama-FDJ, maandag 27 geworden, stond vorig jaar voor de derde keer op het podium. In 2014 was hij derde na André Greipel en Elia Viviani, in 2016 tweede, na Tom Boonen.

De kans dat het dit jaar opnieuw tot een massasprint komt op de Houba de Strooperlaan is weer immens groot. Het parcours is bijna een blauwdruk van vorig jaar. Enkel de laatste helling, de Menisberg, wordt vervangen door de wat verderop gelegen Sollenberg. Die laatste beklimming, er zijn er dertien in totaal, ligt op 39 kilometer van de finish. Gestart wordt er om 11u30 vanaf het Brusselse Jubelpark. Van daaruit gaat het via Tervuren naar de Vossemberg, de eerste helling van de dag na 14 kilometer koers. Daarna volgen nog enkele pittige beklimmingen met als slot de Chaussée d’Alsemberg, de Alsemberg, de Bruine Put, het Krabbos en als allerlaatste dus de Sollenberg.

Démare is de enige ex-winnaar aan de start. De Duitser André Greipel, winnaar in 2013 en 2014, en de Nederlander Dylan Groenewegen, winnaar in 2015 zijn er niet bij. De Sloveen Marko Kump, vorig jaar tweede, is evenmin van de partij. Snelle mannen die Démare vrijdag wel van de overwinning kunnen houden zijn Fabio Jakobsen, Pascal Ackermann, Alexander Kristoff, John Degenkolb, Magnus Cort Nielsen, Jasper Stuyven, Timothy Dupont, Rudy Barbier, Christophe Laporte, Jens Debusschere, Riccardo Minali, Thomas Boudat en Kenny Dehaes.

Met Groupama-FDJ, AG2R-La Mondiale, Astana, UAE Emirates, BORA - hansgrohe, Trek-Segafredo, Quick-Step Floors en Lotto Soudal tekenen acht WorldTeams present in het Brusselse Jubelpark voor de tocht van 201,4 kilometer naar de Houba de Strooperlaan, waar de finish in de schaduw van het Koning Boudewijnstadion ligt.

Iedereen mag zijn kans gaan bij Lotto Soudal



André Greipel zal de Brussels Cycling Classic dit jaar dus niet winnen voor Lotto Soudal. De Duitse winnaar van de eerste twee edities moet van zijn ploeg de Ronde van Groot-Brittannië voor zijn rekening nemen. In het Jubelpark start de Belgische WorldTour-formatie met voormalig Belgisch kampioen Jens Debusschere, de Deen Lars Ytting Bak, Nikolas Maes, Remy Mertz en Frederik Frison.



"Wij starten met een stevige ploeg, waarin de mannen die het hele seizoen voor één of andere kopman werkten, nu ook eens hun eigen kans mogen gaan. Aan hen om die mogelijkheid optimaal te benutten", meldde ploegleider Herman Frison.

"De voorbije jaren waren de sprinters telkens aan het feest, zelf mochten we hier met Greipel al twee keer vieren. "Het parcours is erg golvend, met tal van kleine hellingen, maar als je de erelijst eens bekijkt (Greipel 2x, Dylan Groenewegen, Tom Boonen en Arnaud Démare) dan weet je dat je zeker geen klimmer moet zijn om hier de sterkste te zijn. Komt het tot een sprint, dan is natuurlijk Jens Debusschere onze man. Maar daarvoor mag iedereen bij ons zijn kans gaan om mee te springen in een vlucht die draagt tot het einde. Het is ook de vraag of de ploegen die een echte sprinter in hun rangen hebben de wedstrijd willen controleren van start tot finish? Is dat niet het geval, dan zou er wel eens komaf kunnen gemaakt worden met de traditie van een groepsspurt op de Houba de Strooperlaan."



Quick-Step Floors start met twee stagiairs

Komt het zaterdag tot een sprint, dan rekenen ze bij Quick-Step Floors op de snelle benen van de Nederlander Fabio Jakobsen. Voorts maken ook Belgisch kampioen Yves Lampaert, de Fransen Rémi Cavagna en Florian Sénéchal en de Italiaan Davide Martinelli deel uit van “The Wolfpack”. Bovendien selecteerde Quick-Step Floors met de Deen Mikkel Frölich Honoré en de Hongaar Barnabas Peak twee stagiairs.



“De Brussels Cycling Classic kent zijn ontknoping meestal in een groepssprint, al bestaat volgens mij de kans dat een klein groepje het uitzingt tot het einde”, meent sportdirecteur Tom Steels. “Het komt er dus op aan steevast attent te koersen en eventueel mee te springen met een uitval.”



“Honoré en Peak kunnen eens proeven van de Belgische wegen. Een ideale gelegenheid om hun koersinzicht en mentaliteit in te schatten in een wedstrijd van dit niveau. Natuurlijk zullen zij heel gemotiveerd zijn om zich te tonen en zich te bewijzen ten opzichte van hun teamgenoten. Maar let wel, we leggen die jongens geen enkele druk op. Verre van zelfs.”

Deelnemerslijst:

Groupama-FDJ (Fra):

1. Arnaud Démare (Fra); 2. Jacopo Guarnieri (Ita); 3. Daniel Hoelgaard (Noo); 4. Ignatas Konovalovas (Lit); 5. Olivier Le Gac (Fra); 6. Ramon Sinkeldam (Ned); 7. William Bonnet (Fra)

AG2R-La Mondiale (Fra):

11. Oliver Naesen; 12. Rudy Barbier (Fra); 13. Gediminas Bagdonas (Lit); 14. Nico Denz (Dui); 15. Silvan Dillier (Zwi); 16. Clement Venturini (Fra); 17. Stijn Vandenbergh

Astana (Kaz):

21. Magnus Cort Nielsen (Den); 22. Laurens De Vreese; 23. Yevgeniy Gidich (Kaz); 24. Jonas Gregaard (Den); 25. Dmitriy Gruzdev (Kaz); 26. Bakhtiyar Kozhatayev (Kaz); 27. Riccardo Minali (Ita)

BORA - hansgrohe (Dui):

31. Pascal Ackerman (Dui); 32. Erik Baska (Slk); 33. Peter Kennaugh (GBr); 34. Andreas Schillinger (Dui); 35. Juraj Sagan (Slk); 36. Aleksejs Saramotins (Let); 37. Rüdiger Selig (Dui)

Lotto Soudal (Bel):

41. Jens Debusschere; 42. Lars Ytting Bak (Den); 43. Nikolas Maes; 44. Rémy Mertz; 45. Frederik Frison; 46. Marcel Sieberg (Dui); 47. Enzo Wouters

Quick-Step Floors (Bel):

51. Yves Lampaert; 52. Fabio Jakobsen (Ned); 53. Rémi Cavagna (Fra); 54. Florian Sénéchal (Fra); 55. Mikkel Frölich Honoré (Den); 56. Davide Martinelli (Ita); 57. Barnabas Peak (Hon)

Trek-Segafredo (VSt):

61. John Degenkolb (Dui); 62. Alex Frame (NZe); 63. Ryan Mullen (Ier); 64. Mads Pedersen (Den); 65. Gregory Rast (Zwi); 66. Jasper Stuyven; 67. Boy van Poppel (Ned)

UAE Team Emirates (VAE):

71. Alexander Kristoff (Noo); 72. Matteo Bono (Ita); 73. Rui Faria Da Costa (Por); 74. Marco Marcato (Ita); 75. German Tivani Perez (Arg); 76. Oliveiro Troia (Ita); 77. Filippo Ganna (Ita)

Cibel-Cebon (Bel):

81. Dennis Coenen; 82. Michiel Dieleman; 83. Timothy Stevens; 84. Jimmy Janssens; 85. Gianni Marchand; 86. Cedric Raymackers; 87. Lennert Teugels

Cofidis (Fra):

91. Christophe Laporte (Fra); 92. Dimitri Claeys; 93. Emmanuel Morin (Fra); 94. Anthony Turgis (Fra); 95. Bert Van Lerberghe; 96. Michael Van Staeyen; 97. Jimmy Turgis (Fra)

Delko-Marseille (Fra):

101. Brenton Jones (Aus); 102. Alexis Guerin (Fra); 103. Przemyslaw Kasperkiewicz (Pol); 104. Jérémy Leveau (Fra); 105. Evaldas Siskevicius (Lit); 106. Gatis Smukulis (Let); 107. Julien Trarieux (Fra)

Direct Energie (Fra):

111. Thomas Boudat (Fra); 112. Jeremy Cornu (Fra); 113. Damien Gaudin (Fra); 114. Yohann Gene (Fra); 115. Clement Orceau (Fra); 116. Bryan Nauleau (Fra); 117. Simon Sellier (Fra)

Israel CA (Isr):

121. Sondre Enger (Noo); 122. Clément Carisey (Fra); 123. Itamar Einhorn (Isr); 124. Benjamin Perry (Can); 126. Hamish Schreurs (NZe); 127. Tyler Williams (VSt)

Nippo-Vini Fantini (Ita):

131. Leonardo Bonifazio (Ita); 132. Joan Bou Company (Spa); 133. Marco Canola (Ita); 135. Juan Lobato (Spa); 136. Simone Ponzi (Ita); 137. Ivan Santaromita (Ita)

Roompot-Nederlandse Loterij (Ned):

141. Wouter Wippert (Ned); 142. Jesper Asselman (Ned); 143. Robbert de Greef (Ned); 144. Nick van der Lijke (Ned); 145. Elmar Reinders (Ned); 146. Oscar Riesebeek (Ned); 147. Brian van Goethem (Ned)

Sport Vlaanderen-Baloise (Bel):

151. Amuary Capiot; 152. Aimé De Gendt; 153. Benjamin Declercq; 154. Milan Menten; 155. Edward Planckaert; 156. Thomas Sprengers; 157. Preben Van Hecke

Team Fortuneo-Simsic (Fra):

161. Michael Svendgaard (Den); 162. Brice Feillu (Fra); 164. Sindre Lunke (Noo); 165. Laurent Pichon (Fra); 166. Clement Russo (Fra); 167. Thibault Guernalec (Fra)

Veranda’s Willems-Crelan (Bel):

171. Sean De Bie; 172. Dries De Bondt; 173. Mathias De Witte; 174. Elias Van Breussegem; 175. Guillaume Seye; 176. Stijn Devolder; 177. Zico Waeytens

Vital Concept (Fra):

181. Bert De Backer; 182. Corentin Ermenault (Fra); 183. Lorrenzo Manzin (Fra); 184. Patrick Müller (Zwi); 185. Jérémy Lecrocq (Fra); 186. Kevin Reza (Fra); 187. Quentin Pacher (Fra)

Wanty-Groupe Gobert (Bel):

191. Jérôme Baugnies; 192. Yoann Offredo (Fra); 193. Timothy Dupont; 194. Wesley Kreder (Ned); 195. Guillaume Van Keirsbulck; 196. Kevin Van Melsen; 197. Pieter Vanspeybrouck

WB-Aqua Protect-Veranclassic (Bel):

201. Kenny Dehaes; 202. Maxime Vantomme; 203. Kevyn Ista; 204. Alex Kirsch (Lux); 205. Christophe Masson (Fra); 206. Dimitri Peyskens; 207. Tom Wirtgen (Lux)

Wilier Triestina (Ita):

211. Filippo Pozzato (Ita); 212. Simone Bevilacqua (Ita); 213. Maxence Moncassin (Fra); 214. Luca Pacioni (Ita); 215. Sebastian Schönberger (Oos); 216. Simone Velasco (Ita); 217. Edoardo Zardini (Ita)

CCC (Pol):

221. Frantisek Sisr (Tsj); 222. Pawel Bernas (Pol); 223. Lukasz Owsian (Pol); 224. Kamil Gradek (Pol); 225. Jonas Koch (Dui); 226. Adrian Kurek (Pol); 227. Michal Paluta (Pol)

Development Team Sunweb (Dui):

231. Felix Gall (Oos); 232. Leon Heinschke (Dui); 233. Niklas Märkl (Dui); 234. Joris Nieuwenhuis (Ned); 235. Alexander Salmon (Dui); 236. Chih Hao Tu (Tai); 237. Jens Vanoverberghe .