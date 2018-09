Deze programma’s mag u niet missen op 2 september

Fans van Steven Spielberg moeten de avond zeker voor de televisie doorbrengen. Ze kunnen niet alleen het tweede deel van ‘Indiana Jones’ nog eens bekijken, Canvas zendt ook de HBO-documentaire ‘Spielberg’ uit. Tweeëneenhalf uur over het leven en werk van de regisseur. Wie tussenin eens naar VTM zapt, kan dubbel zien. Tom Cruise, die weer zotte toeren uithaalt op de commerciële zender, is een van de vele bekende geïnterviewden in de docu.