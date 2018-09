Gluren bij BV's: Sam De Bruyn kruipt naakt bij Elke Vanelderen, Ella Leyers moet afscheid nemen

Genieten van de laatste zonnestralen op vakantie en poedelnaakt ontspannen: de afgelopen week zijn bekende Vlamingen druk in de weer geweest met van alles en nog wat. Zij deelden hun belevenissen op Instagram - die we graag even voor je bundelen.

Presentatrice Danira Boukhriss weet hoe mensen zich voelen op vrijdag - of op andere dagen van de week. Dat demonstreert ze met een stoffen tas met boodschap. "Ik wil naar huis", staat erop te lezen.

Vrijdag Een bericht gedeeld door Danira Boukhriss Terkessidis ? (@danira__bt) op 31 Aug 2018 om 3:08 (PDT)



Ella Leyers is op 31 augustus dertig jaar geworden en beschouwt de leeftijd als het "einde van haar jeugd". Ze neemt op erg emotionele maar grappige wijze afscheid van die periode. "We wisten dat deze dag zou komen. Het afscheid was aangekondigd. Toch valt het me zwaar. We hebben samen mooie tijden beleefd, Jeugd. We hebben coole dingen gedaan, zoals vier jaar in NY wonen, maar ook beschamende, zoals tot mijn zesde in bed plassen. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Mijn volgende vriend, Totale Aftakeling, staat immers al naar me te zwaaien. Het ga je goed, lieve vriend", staat er onder meer.



Radiopresentator Sam De Bruyn kruipt met enkel een handdoek rond zijn middel in de sauna met Elke Vanelderen, vrouw van Regi Penxten. "Als de kat van huis is (of aan het Q-Beach House)... kruipt den deze stiekem in de sauna met zijn prachtige vrouw. Sorry Regi. En Elke: je belt maar als je nog eens eenzaam bent hé. Ik ben ook echt een heel goeie masseur", laat hij weten.



Dat luipaardprint in is dit najaar. presentatrice ELine De Munck is grote fan. "Releasing my inner tiger", staat er bij een modieus kiekje.

Releasing my inner tiger ?? Een bericht gedeeld door elinedemunck (@elinedemunck) op 29 Aug 2018 om 10:03 (PDT)



Presentatrice Evi Hanssen toont hoe mooi het moederschap kan zijn in één beeld. "Gezegend", zo voelt ze zich.



Voor presentatrice Katja Retsin is de vakantie nog niet gedaan. Zij geniet nog even van Ibiza in bikini en vindt er rust. "Gewoon naar deze magische rots kijken, doet je alle giftige dingen des levens vergeten."



"Altijd leuk als petekind Sivert op bezoek is. Eten, Bumba kijken, eten, diepe gesprekken, eten, dieren nadoen, eten...", schrijft presentator James Cooke trots bij een foto met het jongetje op zijn arm.



Opstaan doet actrice Hilde De Baerdemaeker tegenwoordig op de oude manier met een wekker. En ze heeft heerlijk geslapen. "Het is een blijvertje. Mijn gsm, die mag vanaf nu ‘s nachts beneden blijven om op te laden."



Presentator Staf Coppens heeft getraind voor een toplichaam en kan zelfs pompen zonder handen... al is dat toch niet helemaal wat het lijkt.