Vanhaezebrouck zit met verdedigende zorgen tegen Antwerp, nieuwkomer mogelijk meteen in de basis

Anderlecht-trainer Hein Vanhaezebrouck heeft verdedigende kopzorgen in aanloop naar de wedstrijd tegen Antwerp. De Great Old heeft zich afgelopen dagen stevig versterkt en dus verwacht Vanhaezebrouck een zware wedstrijd tegen een team dat duidelijk naar de top wil.

Amuzu is geblesseerd aan de mediale band van de knie, Bornauw zit met een verstuikte enkel en Vranjes is geschorst. Saief hernam vrijdag de trainingen, maar verliet alweer het veld. De coach van paars-wit zit met zorgen en dus is het mogelijk dat nieuwkomer James Lawrence meteen voor de leeuwen wordt gegooid tegen Antwerp.

“Soms kan je eens iemand snel brengen. De inlooptijd hangt af van speler tot speler. Iedereen die fit genoeg is, is inzetbaar”, aldus Vanhaezebrouck. “Lawrence is een verdediger die sterk aan de bal is en vroeger ook op het middenveld heeft gespeeld. Hij heeft een goede vista, overzicht en een goede inspeelpass. Zo’n spelers kunnen we gebruiken, spelers die iets extra kunnen brengen aan de bal.”

Tegen Antwerp verwacht hij een zware wedstrijd, want de Great Old profileert zich als de grote uitdager van de G5. “Antwerp heeft een duidelijke stelling ingenomen. Dat zie je ook met de transfers van Mbokani, Refaelov en Baby”, stelt de coach van paars-wit. “Ze spreken niet alleen van play-off 1, maar ook van Europees voetbal. Het betekent dat ze voor alle G5-ploegen een zware tegenstander zullen zijn. Ze willen zelfs hoger eindigen dan plaats 6. Dat siert hen ook. Als je die investeringen doet, moet je je niet verstoppen.”