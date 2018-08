Moeder drievoudige kindermoord leed aan postnatale depressie: “Ze had een afspraak vastgelegd”

Volgens bronnen dicht bij het onderzoek lijdt de jonge moeder die woensdag haar drie kinderen om het leven bracht aan een zware postnatale depressie. Haar advocaat Philip Van den Berghe bevestigt aan onze redactie dat de vrouw een afspraak had vastgelegd om zich te laten behandelen bij de psychiater.

Bieke W. reed woensdagnacht rond 02.00 uur met haar wagen tegen een brugpijler op de E40 in Oostkamp. Het was een poging om een einde aan haar leven te maken, nadat de dertigjarige vrouw al enkele uren eerder haar drie kinderen om het leven had gebracht terwijl haar echtgenoot lag te slapen.

Volgens bronnen dicht bij het onderzoek lijdt de jonge moeder aan een zware postnatale depressie. Daarvoor had ze al een afspraak vastgelegd bij een psychiater om zich te laten behandelen, zo bevestigt haar advocaat aan onze redactie. Bieke zal nu in de gevangenis moeten wachten op haar eerste verschijning voor de raadkamer volgende week dinsdag.

Samenhorigheid

De vrouw zal dinsdag voor de raadkamer verschijnen. Meester Van den Berghe zal na die zitting een persmoment houden op zijn kantoor. Wellicht zullen beide grootmoeders van de slachtoffers daarbij aanwezig zijn. Op die manier wil men volgens de verdediging de samenhorigheid tussen beide kanten van de familie aantonen.

Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.