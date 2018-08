Winnaar van Parijs-Roubaix bij beloften wordt in 2019 profrenner bij Lotto Soudal

Stan Dewulf maakt op 1 januari 2019 de overstap van de beloftenploeg naar de WorldTour-formatie van Lotto Soudal. Dat heeft het wielerteam vrijdag laten weten. De 20-jarige West-Vlaming ondertekent een contract voor twee seizoenen.

“Ik heb een goed seizoen achter de rug, met een sterk voorjaar, en ik voel me zowel fysiek als mentaal klaar om de overstap naar de profs te maken”, reageert Dewulf. “Vorig jaar had ik al de kans om prof te worden bij andere teams, maar dat kwam te vroeg voor mij. Ik ben ook heel blij dat ik binnen Lotto Soudal kan doorstromen naar het profniveau, nadat ik drie jaar lang voor de beloftenploeg reed.”

Dewulf, dit najaar al aan de slag als stagiair bij het profteam, won dit seizoen Parijs-Roubaix voor beloften, nadat hij in 2015 al derde eindigde bij de junioren. Dit voorjaar stond de youngster als tweede op het eindpodium van de Tour de Bretagne, nadat hij er vorig jaar al derde werd in het algemeen klassement. Ook behaalde hij nog de zesde plaats in de belofteversie van Luik-Bastenaken-Luik.