Vuelta: Tony Gallopin verrast Sagan na lastige finale, Kwiatkowski verliest kostbare seconden

Geen dag zonder verhaal in een tot nu toe boeiende Vuelta. De pittige finale in etappe zeven kende een mooie ontknoping met de Fransman Gallopin als verdiende winnaar. De ex-renner van Lotto-Soudal verraste de medefavorieten in de slotkilometers.

De zevende etappe bracht de renners van Puerto Lumbreras naar Pozo Alcon, goed voor 185 kilometer met een toch wel geaccidenteerde finale. Zeven renners kozen meteen het hazenpad. Onder hen Floris De Tier, de Oost-Vlaming van LottoNL-Jumbo die al voor de tweede keer in deze Vuelta voor het offensief koos. Het zevental kreeg echter nooit de nodige ruimte, te meer daar het peloton in een rotvaart naar de voet van de laatste helling van de dag, de Alto de Ceal, spoedde.

Victoria de Tony Gallopin. Así ha sido el final de etapa #LaVuelta18 pic.twitter.com/Cib6HmAx1U — Diego Vos ~ Ciclismo (@diegovos_) August 31, 2018

De vluchters bleven aan de voet nog net uit de greep van het peloton dat werd opgeschrikt door een valpartij. Ties Benoot bleef even liggen en moest even bekomen: zijn linkerknie bloedde goed en rechts was de kopman van Lotto-Soudal ook geschaafd. Na de finish zou hij op de ploegbus meteen de nodige verzorging krijgen maar een opgave leek niet aan de orde.

De Tier probeerde nog weg te geraken samen met de Canadees Michael Woods die even later onze landgenoot prompt achterliet. Ook de Canadees werd voor de top van de helling ingerekend door de voorwacht van het uitdunnende peloton.

Na de top volgde niet echt een afdaling waardoor aanvallers nog kansen kregen om aan te vallen. Het peloton werd almaar kleiner onder impuls van een alweer indrukwekkend LottoNL-Jumbo zodat uiteindelijk niet meer dan een dertigtal renners zich in Pozo Alcon aanboden. Belangrijkste slachtoffer: Michal Kwiatkowski. De Pool moest op tien kilometer van de finish verrassend de rol lossen en zou aan de finish dertig seconden toegeven op de eersten.

In de finale probeerde de Spanjaard Herrada de toppers te verrassen maar werd op twee kilometer van de finish bijgehaald en voorbijgereden door Tony Gallopin. De Fransman hield stand en boekte, na ritwinst in de Tour, nu ook zijn eerste zege in de Vuelta.

“Dit doet enorm veel deugd”

De Fransman kende een sterke start van het nieuwe seizoen met de tijdritzege en eindzege in de Ster van Bessèges begin februari, maar daarna werd hij geplaagd door valpartijen en blessures en moest hij opgeven in de Tour de France.

"De ploeg wilde vandaag een mannetje mee in de ontsnapping”, aldus Gallopin na afloop, “ik of iemand anders, het werd uiteindelijk Gougeard en dat was een goede zaak voor ons. Toen dat groepje werd gegrepen, werd ik echt zeer goed naar voren gebracht naar de voet van die slotklim door mijn ploegmaten. Ik reed er voortdurend bij de eerste tien vooraan en ik voelde me goed, ik moest iets proberen.”



En dat deed hij ook op twee km van het einde toen hij naar Herrada sprong en de Spanjaard meteen achterliet. “Ik had een plan: als ik een kans had, moest ik aanvallen. Ik ben snel in de sprint, maar meestal eindigt het bij een vierde of zesde plek. Wilde ik geen spijt hebben, dan moest ik gewoon aanvallen en niet wachten op een sprint. Ik koos het juiste moment en viel aan, met resultaat."

"Dit is ongelooflijk, het doet me een beetje denken aan mijn vorige zege in een grote Ronde (in de Tour van 2014, zijn eerste, de Vuelta is nu zijn tweede overwinning, nvdr.). Dit doet zo veel deugd na een seizoen waar ik bij een nieuwe ploeg startte en meteen wel won, maar daarna echt werd geplaagd door valpartijen, ziektes en blessures. De ploeg heeft me evenwel altijd gesteund en ik ben hard blijven werken. Na mijn opgave in de Tour was het plan om naar de Vuelta te trekken en kijk: ik win hier een rit, dus het was een heel goed plan”, lachte hij. “Elke renner droomt van een ritzege in een grote Ronde. Ik heb er nu twee en daar ben ik heel trots op.”

Rituitslag:

1. Tony Gallopin (Fra)

2. Peter Sagan (Svk) op 5”

3. Alejandro Valverde (Spa)

4. Eduard Prades (Spa)

5. Omar Fraile (Spa)

6. Rigoberto Uran (Col)

7. Ion Izagirre (Spa)

8. Enric Mas (Spa)

9. Wilco Kelderman (Ned)

10. Sepp Kuss (VS)

Algemeen klassement:

1. Rudy Molard (Fra)

2. Alejandro Valverde (Spa) op 47”

3. Emanuel Buchmann (Dui) op 48”

4. Simon Yates (GBR) op 51”

5. Tony Gallopin (Fra) op 59”

6. Michal Kwiatkowski (Pol) op 1’06”

7. Ion Izagirre (Spa) op 1’11”

8. Nairo Quintana (Col) op 1’14”

9. Steven Kruijswijk (Ned) op 1’18”

10. Enric Mas (Spa) op 1’23”