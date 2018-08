Naast de profclubs KRC Genk, STVV en Lommel SK telt Limburg ook een heleboel amateurclubs. Ook daar valt natuurlijk heel wat nieuws te rapen. In deze rubriek bundelen we de belangrijkste nieuwtjes uit het amateur- en provinciaal voetbal.

SPORTING HASSELT - Baysal Kaan (22) komt in extremis nog Sporting versterken. De geboren Hasselaar speelde in het verleden voor PSV, Galatasaray en Getafe en is een echte nummer 10. (jfz)

VEN MAASEIK ...