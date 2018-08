Anderlecht-coach Vanhaezebrouck ambitieus na Europa League-loting: “Overwinteren is altijd het doel”

Anderlecht - RSC Anderlecht neemt het in de poulefase van de Europa League in groep D op tegen het Turkse Fenerbahçe, het Kroatische Dinamo Zagreb en het Slovaakse Spartak Trnava. De Brusselse coach Hein Vanhaezebrouck verstopt zijn ambities niet. “Overwinteren is altijd het doel, ik doe niet mee aan een competitie om gewoon tegenstander te zijn”, reageerde HVH vrijdag na de loting.

“Ik doe mee aan een competitie om zo ver mogelijk te raken en het eerste doel is overwinteren”, vertelde Vanhaezebrouck. “Je kan in de poule derde zijn, maar dat willen we niet. Je kan ook tweede of eerste zijn. Voor mij was het eerlijk gezegd niet zo belangrijk welke ploegen we loten. Het zijn twee bekende namen met Fenerbahçe en Dinamo Zagreb en dan de minder bekende Slovaakse ploeg. Ik ben tevreden. Ik wilde de grote verplaatsingen vermijden en op dat vlak hebben we geluk gehad.”

Adrien Trebel trad zijn coach bij. “Die lange verplaatsingen vermijden is belangrijk als je om de drie dagen matchen speelt”, aldus de Franse sterkhouder op het middenveld. “Dan wordt de recuperatie erg belangrijk. De verplaatsing naar Fenerbahçe wordt ongetwijfeld een mooie affiche.”

Voorzitter Marc Coucke reageerde zoals gewoonlijk via Twitter. “Speciale groep, we gaan absoluut voor Europees overwinteren, maar gaan ook alles doen voor groepswinst.”

De eerste EL-speeldag van de groepsfase staat op donderdag 20 september op de planning. Op donderdag 13 december valt tijdens de zesde en laatste speeldag het doek over de groepsfase.