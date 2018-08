Usain Bolt heeft debuut gemaakt als profvoetballer

De Jamaicaan Usain Bolt heeft zijn eerste echte wedstrijd als voetballer achter de rug. De snelste man op aarde trad vrijdag met zijn Australische club Central Coast Mariners aan in de vriendschappelijke wedstrijd tegen een amateurclub. Volgens zijn coach is er nog wat schaafwerk nodig.

De 32-jarige Bolt maakte zijn eerste optreden voor Central Coast Mariners in Gosford, op 80 kilometer van Sydney, voor een publiek van 12.000 toeschouwers. Toen Bolt in de 71e minuut inviel, had zijn club al zes keer gescoord. “Ik weet dat ik niet de perfecte wedstrijd zal spelen”, voorspelde de achtvoudige olympische medaillewinnaar vooraf.

Foto: REUTERS

Central Coast Mariners-trainer Mike Mulvey gaf achteraf aan dat Bolt het basistalent wel heeft, maar dat er toch nog schaafwerk is aan zijn voetbaltechniek.