Tot midden september geen regen meer en de watervoorraden zijn nog niet aangevuld na de hete zomer

Warme dagen, droge dagen… In alle opzichten lijken we dit jaar de legendarische zomer van 1976 geëvenaard te hebben. En daar lijkt de maand september nu nog een vervolg aan te breien. De komende tien dagen worden immers zonniger en droger dan normaal. En de regen? Die is ook weer voor een tijdje voorbij zodat de noodplannen voor de droogte nog niet opgeborgen kunnen worden.

Het gras in uw tuin begint zich te herstellen na de regenbuien van de jongste paar weken en kan een nieuwe lange droogteperiode best missen. Hetzelfde met de planten in uw tuin, zeggen tuinaannemers. ...