Beyoncé en Jay Z voeden hun kinderen genderneutraal op

Vogue pakt in september uit met zangeres Beyoncé op de cover en de zangeres had ook de eer om het blad voor één keer te cureren. In het nummer schrijft Queen B een essay, waarin ze uitlegt hoe ze haar drie kinderen Blue Ivy, Sir en Rumy opvoedt.

Beyoncé voedt haar kinderen, samen met Jay Z, naar eigen zeggen genderneutraal op. Dat betekent dat de grenzen tussen traditionele vrouwelijkheid en mannelijkheid bij The Carters niet zijn afgebakend. “Ze hoeven geen bepaald type te zijn of in een specifieke categorie te passen. Ze kunnen elke religie verkennen, verliefd worden op welke etniciteit dan ook, en houden van wie ze willen - man of vrouw”, schrijft de zangeres over haar dochters.

Foto: IG

Voor haar zoon wil ze net hetzelfde. “Ik wil dat hij weet dat hij sterk en dapper kan zijn, maar dat hij ook gevoelig en vriendelijk kan zijn. Ik wil dat mijn zoon een hoog emotioneel IQ heeft en hij vrij is om zorgzaam, waarheidsgetrouw en eerlijk te zijn. Het is alles wat een vrouw wil in een man, en toch leren we het te weinig aan onze zonen. Ik hoop dat ik Sir kan leren om geen slachtoffer te worden van wat het internet en de maatschappij opdragen.”

Foto: IG

Beyoncé en Jay Z zijn in Hollywood niet de enigen die voor een genderneutrale opvoeding kiezen. Hiermee volgen ze het voorbeeld van onder meer Angelina Jolie, Jada Pinkett en Will Smith, Pink en Zoe Saldana. Zij vertelden eerder al in verschillende bladen dat er in hun huishouden geen labels op elkaar worden geplakt.