De Formule 1 heeft een voorlopige F1-kalender voor het seizoen 2019 vrijgegeven.



Het F1-seizoen 2019 zou traditiegetrouw in maart van start gaan en opnieuw zou de GP van Australië de openingsrace van het seizoen zijn. Net als dit jaar zou Abu Dhabi de seizoensfinale vormen, al zou de race op het Yas Marina Circuit pas op 1 december gepland staan. Voor het eerst in jaren zou daarmee het F1-seizoen in december eindigen.

Zoals eerder aangekondigd zal ook volgend jaar een Duitse GP plaatsvinden, terwijl er door het annuleren van de race in Miami er voorlopig geen sprake is van een tweede F1-race in de Verenigde Staten.

De GP van België staat gepland voor 1 september en valt zo dus nog net in de zomervakantie.

De voorlopige F1-kalender 2019:

March 17 - Australian Grand Prix - Melbourne

March 31 - Bahrain Grand Prix - Sakhir

April 14 - Chinese Grand Prix - Shanghai

April 28 - Azerbaijan Grand Prix - Baku

May 12 - Spanish Grand Prix - Barcelona

May 26 - Monaco Grand Prix - Monaco

June 9 - Canadian Grand Prix - Montreal

June 23 - French Grand Prix - Le Castellet

June 30 - Austrian Grand Prix - Spielberg

July 14 - British Grand Prix - Silverstone

July 28 - German Grand Prix - Hockenheim

August 4 - Hungarian Grand Prix - Budapest

September 1 - Belgian Grand Prix - Spa

September 8 - Italian Grand Prix - Monza

September 22 - Singapore Grand Prix - Singapore

September 29 - Russian Grand Prix - Sochi

October 13 - Japanese Grand Prix - Suzuka

October 27 - Mexican Grand Prix - Mexico City

November 3 - U.S. Grand Prix - Austin

November 17 - Brazilian Grand Prix - Sao Paulo

December 1 - Abu Dhabi Grand Prix - Yas Marina

