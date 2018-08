Club Brugge is van Ricardo van Rhijn af

AZ Alkmaar heeft Ricardo van Rhijn definitief aan zich gebonden. De 27-jarige Nederlandse verdediger, die afgelopen seizoen door Club Brugge al verhuurd werd aan AZ, tekende een contract voor één seizoen in Alkmaar.

Club Brugge betaalde in 2016 zo’n 1,8 miljoen euro aan Ajax voor de rechterverdediger. Van Rhijn startte het seizoen goed, maar door enkele kleine blessures verloor hij uiteindelijk zijn vaste plaats in het elftal van Michel Preud’homme. De Nederlander kon niet leven met zijn reserverol en speelde afgelopen seizoen op huurbasis bij AZ Alkmaar, waarmee hij derde eindigde in de Eredivisie.

“Deze club voelt al als een soort thuis voor mij”, aldus de achtvoudige Nederlandse international. “Ik heb hier de hele voorbereiding al meegedaan en ik ben blij dat AZ de keuze heeft gemaakt voor een extra jaar.”

Dat de 27-jarige Nederlander vorig seizoen maar in elf Eredivisiewedstrijden mocht aandraven, lijkt bij AZ niemand te deren. “Ricardo heeft laten zien dat hij een betrouwbare kracht is. Hij is een goede stand-in voor Jonas Svensson. We zijn er heel erg tevreden mee dat we de mogelijkheid kregen om Ricardo aan het eind van de transfermarkt nog te strikken”, aldus AZ-direceur Max Huiberts.