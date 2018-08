Leandro Trossard krijgt nieuws van selectie voor Rode Duivels te horen tijdens landing: “Heel mooi dat ik erbij ben”

Bondscoach Roberto Martinez heeft verrast door maar liefst vier debutanten op te nemen in zijn selectie voor de Rode Duivels: Leandro Trossard (KRC Genk), Hans Vanaken (Club Brugge), Timothy Castagne (Atalanta en ex-KRC Genk) en Birger Verstraete (AA Gent) werden opgeroepen voor de oefeninterland tegen Schotland (7 september in Glasgow) en het duel in de Nations League tegen IJsland (11 september in Reykjavik).

Leandro Trossard kreeg het nieuws van zijn selectie te horen tijdens de landing van het vliegtuig dat KRC Genk terugbracht uit Denemarken. “Het is fijn om zo te landen”, lachte de flankspeler van blauw-wit. “Ik had eigenlijk wel een beetje gehoopt op een selectie. Dat ik er uiteindelijk ook effectief bij ben is heel mooi. Ik zie het als een beloning voor mijn werk bij KRC Genk. We hebben een goede ploeg waarin ik helemaal tot mijn recht kan komen. Je ziet: je kan ook Rode Duivel worden als je in België speelt. Ik ben ook blij dat Timothy Castagne erbij is. Het is altijd leuk als er iemand bij is die je kent.”

Geen De Bruyne en Januzaj

Van de 23 die in Rusland derde werden, ontbreken De Bruyne en Januzaj. Beiden zijn out met een knieletsel. Praet, die in principe mocht hopen op een selectie, is out met een knieblessure. Christian Benteke (Crystal Palace), die naast de WK-groep viel, is er opnieuw bij.

Doelmannen: Casteels, Courtois, Mignolet, Sels.

Verdedigers: Alderweireld, Boyata, Dendoncker, Kompany, Vermaelen, Vertonghen.

Middenvelders: Carrasco, Castagne, Chadli, Dembélé, Fellaini, Meunier, Tielemans, Vanaken, Verstraete, Witsel.

Aanvallers: Batshuayi, Benteke, E. Hazard, T. Hazard, R. Lukaku, Mertens, Trossard.