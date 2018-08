Hechtel-Eksel krijgt eerste Vlaams wildwaarschuwingssysteem voor overstekend wild

Hechtel-Eksel - De Vlaamse overheid start volgende week met de plaatsing van een slim wildwaarschuwingssysteem langs de Kamperbaan (N73) in Hechtel-Eksel. Zo worden weggebruikers via dynamische verkeersborden gewaarschuwd voor overstekend wild. Het proefproject is een samenwerking van het Agentschap Wegen en Verkeer, het Agentschap voor Natuur en Bos, het Departement Omgeving en Bosland.

De Kamperbaan in Hechtel-Eksel doorsnijdt Europees beschermd natuurgebied. Het wildwaarschuwingssysteem moet verkeersongevallen met wild vermijden, zonder het leefgebied van de wilde dieren te versnipperen of te begrenzen. Zo komt er aan beide zijden van de Kamperbaan een ecoraster over een afstand van vier kilometer. Op twee plaatsen in de afrastering worden wilddetectiesystemen geplaatst die aan dynamische verkeersborden gekoppeld worden.

De eerste oversteekplaats bevindt zich in het oostelijke gedeelte van de Kamperbaan in Hechtel, waar het bos overgaat in open heideterrein. De tweede oversteekplaats komt nabij het hekwerk van de militaire basis aan de kant van Leopoldsburg. “De ecorasters begeleiden de dieren naar veiligere oversteekplaatsen langsheen de Kamperbaan”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA). “Dankzij het slimme waarschuwingssysteem lopen automobilisten minder risico op een aanrijding en zullen ze niet meer bruusk moeten remmen of uitwijken voor een overstekend dier.”

Wanneer de dynamische verkeersborden oplichten, weten weggebruikers dat er mogelijk dieren de weg zullen oversteken en worden ze aangemaand hun rijgedrag aan te passen. “Op die manier verhogen we de verkeersveiligheid op onze wegen en bieden we een veilige oversteek aan grotere zoogdieren zoals everzwijnen, reeën en vossen”, stelt Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege (CD&V). “Ook voor de wolven Naya en August, als inwoners van Bosland, moet dit systeem een veilige oversteek garanderen.”

In september start de aannemer met de voorbereidende werkzaamheden, zodat het volledige systeem eind 2018 operationeel zal zijn. Het proefproject moet verduidelijken of een dergelijk systeem ook op andere plaatsen in Vlaanderen een bijdrage kan leveren aan de ontsnippering van de natuur in combinatie met de verkeersveiligheid voor de weggebruiker.