Thierry Henry maakt promotie bij Rode Duivels, Schot is nieuwe T3

Thierry Henry wordt de nieuwe T2 van de Rode Duivels. Promotie dus voor de Fransman, die eerder T3 was maar door het vertrek van T2 Graeme Jones een postje doorschuift. Henry kiest dus voor de Rode Duivels, waar hij nu voltijds aan de slag zal gaan. De Schot Shaun Maloney neemt de plaats van Henry in als T3.

Henry maakt sinds 2016 deel uit van de technische staf. Als T3 had de ex-spits zijn aandeel in de historische derde plaats van de Belgen op het WK in Rusland. Na dat toernooi leek Henry de nationale ploeg te zullen verlaten om clubcoach te worden. Hij stopte ook als analist bij Sky Sports. De 41-jarige Fransman werd onder meer nadrukkelijk aan Bordeaux gelinkt, maar die onderhandelingen sprongen af.

Bij de Rode Duivels was de positie van T2 vacant na het vertrek van Graeme Jones, die assistent werd bij West Bromwich. “We zijn in de wolken dat Thierry Henry heeft beslist bij het team te blijven. Hij zal vanaf nu voltijds voor de Belgische voetbalbond werken”, verduidelijkte Martinez.

De Schot Shaun Maloney neemt de plaats van Henry in als T3. “Shaun Maloney is iemand waar ik nog mee gewerkt heb”, zei Martinez bij de aankondiging van zijn selectie over de nieuwkomer in de technische staf. De bondscoach won als coach bij Wigan de FA Cup met Maloney in de spits. “Hij weet hoe wij werken en is iemand die een veelbelovende trainerscarrière voor zich heeft.”