Diesel gaat in zee met… een kebabzaak

Het Italiaanse kledingmerk Diesel gaat een bijzondere samenwerking aan. Niet met een ander label, wel met een populaire kebabzaak uit Berlijn. Die resulteert in een collectie met een knipoog naar de snacks én een cookbook.

Mustafa’s Gemüse Kebap bevindt zich in de Berlijnse week Kreuzberg, tussen de vele underground danstempels die de stad rijk is. Veel mensen vinden de weg naar de vegetarische snackbar en schuiven dan ook vaak aan in een ellenlange rij om een hapje te bemachtigen. Nu heeft Diesel er een ode gebracht in de vorm van hoodies, shirts en longsleeves met het logo en de naam van de zaak erop.

Een bericht gedeeld door Mustafa's Gemüse Kebap (@mustafasgemuesekebap) op 30 Aug 2018 om 11:58 (PDT)

Samen met de lancering van de lijn, die vanaf dit weekend te koop is bij Zalando, brengt het label ook een cookbook uit in plaats van een lookbook. Verwacht daarin geen recepten, maar wel grappige teksten zoals ‘dit is de nieuwe toast avocado’ om de collectie op een grappige manier te belichten.