Lady Gaga zonder make-up: “Ik ben zo onzeker”

En keurig opgemaakte Lady Gaga blaakt meestal van het zelfvertrouwen, maar voor een rol in de film ‘A Star Is Born’ moest de Amerikaanse popster al haar make-up verwijderen. Dat maakte haar kwetsbaar. “Ik voelde me zo onzeker”, zegt ze in een interview met de Los Angeles Times.

In 2016 deed Lady Gaga auditie voor de rol van de ambitieuze zangeres Ally in de prent, die wordt geproducet door filmster Bradley Cooper. Op dat moment kwam Cooper tot bij haar met een vochtig doekje. Hij vroeg haar om al haar mascara, concealer en blush te verwijderen.

Gaga vertelt in het interview dat de make-uploze look haar heel kwetsbaar, maar tegelijk ook heel echt maakte. “Zonder make-up kon ik me op de juiste manier inleven. Als mijn karakter praat over hoe lelijk ze zich voelt, was het moment echt. Ik ben heel onzeker. Ik hou ervan om te prediken, maar ik pas zelf niet altijd toe wat ik anderen opdraag.”

Lady Gaga zonder make-up in ‘A Star is Born’, in de zalen vanaf 5 oktober

Lelijk eendje

De ‘Pokerface’-zangeres vindt dat de rol op haar lijf is geschreven omdat ze zich aan het begin van haar carrière ook vaak lelijk voelde. Er werd haar vaak gezegd dat ze niet de juiste ‘look’ had om het te maken in de showbizz. “Om eerlijk te zijn: als ik mijn fans gelukkig zie, voel ik me mooi. Als ik hoor of zie dat mijn muziek hun leven op een bepaalde manier heeft veranderd, voel ik me ook mooi”, zei ze over schoonheid.

“Het uiterlijk is louter de buitenkant, weet je. Op het einde van de rit heb ik misschien miljoenen films en nummers uitgebracht en iedereen zou kunnen zeggen “dat ik mooi was”. Maar dat is niet wat ik echt wil. Ik wil dat mensen mijn films hebben gezien, hebben gehuild en iets over zichzelf hebben geleerd.”