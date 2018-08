Stefaan Degand vertelt voor het eerst op televisie over het verlies van zijn vrouw in ‘Die Huis’: “Ik ben hier voor Julie”

Voor het eerst vertelt Stefaan Degand op televisie over het verlies van zijn vrouw. In een openhartig gesprek met programmamaker Eric Goens in ‘Die Huis’ legt hij uit hoe hij sindsdien continu met verdriet moet leren leven. “Ik zing nu een tweestemmig lied. En die tweede stem is verdriet. Soms krijgt die de eerste stem. Soms de tweede stem. Maar die zal er altijd zijn”, klinkt het bij de Vlaamse acteur, die zijn vrouw en ongeboren kind vorig jaar verloor.

In het Zuid-Afrikaanse huis praat Degand over het verdriet, de vrolijkheid en de herinneringen die hij koestert over zijn overleden vrouw Julie. “Mijn eerste serieuze zin tegen Julie was: ‘Zeg, als je mij een beetje te druk vindt, moet je het maar zeggen.’ En haar antwoord was: “Waar heb jij het over?” Fantastisch, toch?’”, lachte hij, om later blij te vertellen hoe goed ze wel niet kon kussen.

Met zijn deelname aan het programma wil hij een ode brengen aan Julie. “Ik ben hier voor Julie, niet voor mezelf. Iedereen moet weten wat voor geweldige vrouw zij was”, besluit hij.

De aflevering met Degand zal de eerste zijn in een nieuw meeslepend najaar in ‘Die Huis’.