Controverse op US Open: scheidsrechter geeft vedette in nood peptalk

Opmerkelijk moment op de US Open in de partij tussen de Australiër Nick Kyrgios en de Fransman Pierre-Hugues Herbert een opmerkelijk moment. In de tweede set daalde de scheidsrechter van zijn stoel af tijdens een kampwissel om Kyrgios moed in te spreken. De Australiër stond op dat moment 4-6 en 0-3 achter.

“Ik wil je helpen. Ik kijk naar je wedstrijden en jij bent een formidabel iemand voor deze sport. Dit ben jij niet, dat weet ik”, zei de Zweedse ref Mohamed Lahyani tegen Kyrgios. De peptalk wierp zijn vruchten af want de Australiër won alsnog met 4-6, 7-6 (8/6), 6-3 en 6-0.

Herbert uitte achteraf zijn ongenoegen over de interventie van de scheids. “Het is niet zijn rol om dat te doen. Hij is geen coach maar een ref en hij moet niet van zijn stoel komen. Een ref moet een speler niet helpen.” In een reactie liet de organisatie van de US Open weten dat Lahyani “bezorgd” was om Kyrgios en wilde nagaan of hij medische hulp nodig had.

Kyrgios speelt in de achtste finales tegen Roger Federer. De Zwitserse legende werd gevraagd naar een reactie. Ook Federer vindt het niet de taak van een scheidsrechter om van zijn stoel te komen. “Als ref neem je beslissingen vanuit je zitje, of je dat nu leuk vindt of niet. Je moet niet op die manier iemand toespreken. Ik weet niet wat hij vertelde, dat interesseert mij ook niet, maar hij is wel te lang bij hem gebleven. Zo’n gesprekje kan de instelling van een speler veranderen. Het mag niet meer gebeuren.”