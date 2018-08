Zware crash tijdens tweede oefensessie GP van Italië, Ferrari bovenaan

De tweede oefensessie voor de GP van Italië werd gekenmerkt door een erg zware crash van Marcus Ericsson. Sebastian Vettel toonde zich in zijn Ferrari de snelste, onze landgenoot Stoffel Vandoorne reed de negentiende tijd.

In tegenstelling tot de eerste oefensessie werd de tweede oefensessie op een droge baan verreden. Ideaal dus voor de rijders om hun voorbereidingen voor de kwalificatie en de race af te werken maar die werkzaamheden werden al snel verstoord door een erg zware crash van Marcus Ericsson.

Tijdens het aanremmen voor de eerste chicane schoot zijn wagen plots naar links tegen de vangrails en de Zweed ging zijwaarts over de kop. Voor de tweede keer in evenveel raceweekends bewees de Halo zijn nu als bescherming van de rijder. Uit videobeelden achteraf bleek dat Ericsson zijn DRS op de achtervleugel open was blijven staan tijdens het aanremmen.

Oh that was scary! A shaken Marcus Ericsson has gone for a medical check-up after his Sauber hit the barrier and somersaulted at the start of #FP2 ??



The Swede lost control under braking - it's suspected the DRS did not shut ??#C4F1 ???? #ItalianGP pic.twitter.com/kPRdnbnwNi