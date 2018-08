Sergio Perez snelste in de regen tijdens eerste oefensessie GP van Italië

De Mexicaan Sergio Perez heeft tijdens de eerste oefensessie voor de GP van Italië de snelste tijd gereden. Perez troefde met een ultieme snelste ronde Kimi Raikkonen in de Ferrari af. Onze landgenoot Stoffel Vandoorne kwam niet in actie.

So it’s a little damp... pic.twitter.com/11pcraEsUr — Sky Sports F1 ?? (@SkySportsF1) August 31, 2018

Voorafgaand aan de eerste oefensessie voor de GP van Italië begon het hard te regenen en te onweren in Monza. Resultaat was uiteraard een natte baan waarop de eerste oefensessie van start ging, maar ook een F1-paddock die dreigde onder water te lopen.

Gelukkig regende het tijdens de sessie zelf veel minder, waardoor de rijders toch nog redelijk veel op de baan gingen. Onze landgenoot Stoffel Vandoorne zagen we alleen maar langs de pitmuur zitten. Vandoorne moest tijdens de eerste oefensessie zijn wagen immers afstaan aan McLaren-testrijder Lando Norris. Die kreeg net als in België nu ook in Italië een kans om zijn kunnen te tonen.

Dat het gevaarlijk glad was op de baan blijkt ook uit bovenstaand beeld van Max Verstappen die ter hoogte van de befaamde Parabolica spinde. De Nederlander reageerde met gevoel voor humor door te stellen dat het maar "een kleine slipper was".

6 minutes left in the session and we’re going out again for some fun in the sun!



Ok, maybe that’s a bit of a stretch. Let’s say “fun in the no-longer-so-wet”. #ItalianGP pic.twitter.com/j9YaDHpHlQ — Racing Point Force India F1 (@ForceIndiaF1) August 31, 2018

Uiteindelijk was het Sergio Perez die in de Racing point Force India-bolide de snelste tijd liet noteren, voor Kimi Raikkonen in de Ferrari. De Mexicaan deed dat op een langzaam opdrogende baan. De onderlinge krachtsverhoudingen inschatten is dan ook voorlopig onmogelijk.

1. MX Sergio Perez Racing Point Force India 1:34.000

2. FI Kimi Räikkönen Ferrari 1:34.550 +0.550

3. FR Esteban Ocon Racing Point Force India 1:34.593 +0.593

4. NZ Brendon Hartley Toro Rosso 1:35.024 +1.024

5. AU Daniel Ricciardo Red Bull Racing 1:35.207 +1.207

6. FR Pierre Gasly Toro Rosso 1:35.438 +1.438

7. NL Max Verstappen Red Bull Racing 1:35.665 +1.665

8. ES Carlos Sainz jr Renault 1:35.995 +1.995

9. DE Nico Hülkenberg Renault 1:36.107 +2.107

10. FI Valtteri Bottas Mercedes 1:36.238 +2.238

11. GB Lewis Hamilton Mercedes 1:36.546 +2.546

12. MC Charles Leclerc Sauber 1:36.648 +2.648

13. DK Kevin Magnussen Haas F1 1:37.066 +3.066

14. ES Fernando Alonso McLaren 1:37.426 +3.426

15. FR Romain Grosjean Haas F1 1:37.683 +3.683

16. SE Marcus Ericsson Sauber 1:37.790 +3.790

17. DE Sebastian Vettel Ferrari 1:37.867 +3.867

18. RU Sergey Sirotkin Williams 1:37.929 +3.929

19. CA Lance Stroll Williams 1:38.253 +4.253

20. GB Lando Norris McLaren 1:38.282 +4.282

