"Mick Schumacher kan in de voetsporen van zijn vader treden"

Als we voormalig F1-piloot Gerhard Berger mogen geloven alvast wel. Volgens de tienvoudig winnaar van een F1-race kan het best dat Mick Schumacher net als zijn vader erg succesvol wordt in de Formule 1.

Nee, Mick Schumacher gingen we nooit zo snel in de Formule 1 zien als bijvoorbeeld Max Verstappen, die al op 17-jarige leeftijd zijn F1-debuut bij Toro Rosso maakte. De familie Schumacher wil Mick niet te snel laten debuteren en bovendien geldt er in de Formule 1 momenteel een minimumleeftijd van 18 jaar.

Met zijn 19 jaar is Mick Schumacher die minimumleeftijd alvast gepasseerd maar momenteel rijdt de zoon van Michael Schumacher in het Europees FIA F3 kampioenschap. Afgelopen weekend behaalde Mick in het uiterst competitieve F3-kampioenschap zijn derde overwinning.

Gerhard Berger zag Mick Schumacher afgelopen weekend in Misano zijn derde overwinning behalen en was danig onder de indruk.

"Die gast toont opeens de Schumacher-genen," aldus Berger tegenover 'Auto Bild'. "Hij heeft zich ontwikkeld en toont meer ruwere kantjes."

Met nog negen races te gaan staat Mick Schumacher vierde in het F3-kampioenschap en Berger hoopt dat de 19-jarige Mick op dit pad verder blijft gaan.

"Ik hoop dat het verder gaat zoals hij nu bezig is. Alles is mogelijk voor hem. Iedereen zou maar al te graag hebben dat Mick in de voetstappen van zijn vader treed," besloot Berger.

