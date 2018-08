Misnoegde Van Aert wil contract niet uitdoen bij Roompot-Crelan: “Het houdt één keer op”

Wout Van Aert wil zijn contract bij de nieuwe wielerploeg Roompot-Crelan niet uitdoen. Uit woede met het beleid van de ploeg, die hem als een speelbal doet voelen. “Ze hebben iets té veel met mij geleurd, zonder mij ook maar ergens bij te betrekken of mijn mening te vragen”, zegt hij in een interview met Het Laatste Nieuws.

Van Aert ligt op ramkoers met zijn eigen team. De reden? Een gebrek aan stabiliteit en communicatie, die hem als een speelbal in de handen van teammanager Nick Nuyens doen voelen. Het vertrek van verzorger Wesley Theunis, maatje Tim Merlier en mentor Niels Albert hebben erin gehakt. De ellende met de fietsen ook. Maar het gebrek aan communicatie over de toekomst van de ploeg waren de druppel.

Na het afhaken van hoofdsponsor Veranda’s Willems moest er immers een oplossing op tafel komen voor het team van Van Aert. Die oplossing leek het Ierse Aqua Blue Sports te worden, dat eerst aankondigde “supertrots te zijn dat Van Aert een seizoen voor hen ging rijden”.

Alleen: Van Aert wist van niets. En zo ging het ook bij de fusie met Roompot, aldus een misnoegde wereldkampioen veldrijden. “Vijf minuten voor het versturen van het officiële communiqué ben ik op de hoogte gebracht. Ploegleider Michiel Elijzen kreeg ook een telefoontje. ‘Goed nieuws, we hebben een deal’, werd hem gezegd. Om in één adem er bij te vertellen dat er ook een minpuntje aan het verhaal was: voor Michiel is er geen plaats.”

Dat deed de deur dicht voor Van Aert. “Het is genoeg geweest. Ja, het was in eerste instantie mijn bedoeling om mijn contract tot eind 2019 te respecteren, maar die mening wil ik herzien. Ze hebben iets té veel met mij geleurd, zonder mij ook maar ergens bij te betrekken of mijn mening te vragen.”