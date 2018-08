Moeder van Belgische jihadist in verdenking gesteld van financiering terrorisme

Brussel - De moeder van de Belgische Syriëstrijder Sammy Djedou, die in 2016 om het leven kwam in Raqqa, is in verdenking gesteld van lidmaatschap van een terreurorganisatie en financiering van terrorisme. Dat meldt de RTBF vrijdag.

Tussen 2013 en 2015 stuurde de vrouw 65.000 euro naar haar zoon, die aan de zijde van terreurgroep IS vocht. Véronique L. liet het geld bij haar zoon komen via een tussenpersoon van IS in Turkije. “Ik deed het zodat hij zijn familie, zijn vrouw en zijn twee kinderen kon onderhouden”, stelt de vrouw. “Ik heb nooit geld gestuurd met de bedoeling er wapens mee te kopen of er aanslagen mee te financieren”.

Haar advocaat Alexis Deswaef wil de aantijgingen voor de raadkamer weerleggen. Hij wijst op het ontbreken van een intentioneel element. Volgens Deswaef wist de moeder van de jihadist niet dat het geld zou kunnen dienen voor terroristische activiteiten van IS.

Véronique L. riskeert vijf tot tien jaar celstraf.