Vrachtwagen en bus botsen in New Mexico: zeker 7 doden, 50 gewonden waaronder kinderen

Bij een zwaar ongeluk met een Greyhound-bus en een vrachtwagen met opligger, in de Amerikaanse deelstaat New Mexico, zijn donderdag volgens mediaberichten zeker zeven mensen om het leven gekomen.

De autoriteiten vrezen dat de balans nog zwaarder kan worden. Er vielen bijna 50 (zwaar)gewonden, onder wie ook kinderen.

Op de Route 40, in de buurt van de stad Thoreau, kreeg de vrachtwagen een klapband. De bestuurder verloor de controle over het stuur, stak de middenberm over en kwam terecht in de andere rijrichting. Daar botste de vrachtwagen met de bus, die volgens CNN zo goed als vol zat.

Op beelden op de site van CNN is te zien hoe de onderste helft van de voorkant van de bus door de crash verdwenen is.

Foto: AP

