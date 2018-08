Ook andere gemeenten overwegen snelwegparkings te sluiten: ‘Het loopt uit de hand’

Nadat Jabbeke gisteren al besloot de snelwegparking te sluiten tegen overlast van migranten, luiden ook andere gemeenten zoals Landen en Dilbeek de alarmbel. Dat meldt VRT NWS.

Nadat burgemeester Daniël Vanhessche (CD&V) van Jabbeke gisteren besloot om de snelwegparking daar af te sluiten tussen 20 uur en 6 uur, overweegt collega Willy Segers (N-VA) van Dilbeek zijn voorbeeld te volgen. Hij wil de snelwegparking van deelgemeente Groot-Bijgaarden sluiten als er niet meer steun komt.

‘De situatie moet herbekeken worden’, stelt Segers tegenover Radio 1. Wij hebben gemeld aan de wegpolitie dat we nog meer steun verwachten. Zowel in naam van de mensen van onze politiezone als die van de aangrenzende zone, die ook regelmatig ter plaatse moet komen, kan ik zeggen dat er toch iets moet gebeuren, want vroeg of laat loopt het daar uit de hand, in de echte slechte zin.’

Ook Nijlen overweegt volgens VRT NWS de snelwegparking langs de E40 op haar grondgebied te sluiten. Ook daar waren de voorbije maanden problemen met migranten.