Grote verrassing: Jonas Van Geel stopt met musical ‘40-45’, opvolger staat al klaar

Grote verrassing voor de ­acteurs van de Studio 100-musical 40-45, die te horen kregen dat ze ­James Cooke (33) er als nieuwe collega bij­krijgen, ter ­vervanging van Jonas Van Geel, die het te druk krijgt met televisiewerk. James Cooke valt in ­vanaf januari en hij wordt meteen een extra publiekstrekker.

Terwijl de cast van 40-45 volop verder repeteerde in de aanloop naar de première op 7 oktober, trok James Cooke gisteren naar Studio 100 om kostuums te passen. “Hopelijk beseffen ze hier wat ze doen. Ik ben een jojo op het vlak van gewicht en zes weken op de boot voor Gert Late Night zullen er ook geen goed aan doen. ­Afwachten dus of ik binnen vier maanden nog in die kostuums pas”, lacht James Cooke. Hij krijgt zijn mooiste nieuwjaars­cadeau ooit, want vanaf 2 januari speelt hij naast Jelle Cleymans de hoofdrol in 40-45. Door de succesvolle ticketverkoop is het vijf weken voor de première immers duidelijk dat Jonas Van Geel de reeks niet meer volledig kan spelen. Hij heeft verplichtingen voor televisie, dus moest Studio 100 snel op zoek naar een vervanger. “Het is James geworden. Jammer dat echt níémand anders kon”, plaagt Jonas, die James voldoende kent om vertrouwen te hebben. “Hij zal het fantastisch doen”, verzekert hij.

James Cooke werd op korte tijd immens populair dankzij zijn programma’s op Vier en Studio 100 TV. Hij vormde een tandem met Karen Damen en ook zijn bed­babbels in Gert Late Night vielen zeker bij het jongere publiek fel in de smaak. “Ze kozen me niet alleen omdat ik nu een BV ben. Ik volgde een musicalopleiding en was onder meer al te zien in ­Daens en 14-18, waarin ik zelfs een tijdje de rol van Bert Verbeke overnam”, legt James zijn adelbrieven voor. Het grote verschil is dat er toen geen haan naar kraaide, terwijl de komst van James Cooke nu als groot nieuws naar buiten gebracht wordt. “Dat voelt nog altijd vreemd, want ik zie ­mezelf niet als publiekstrekker. Dat heeft 40-45 ook niet nodig, het is immers al een succes. Het zou wel mooi zijn als ik ook mensen kan overtuigen om te komen kijken die me alleen kennen van televisieprogramma’s. Want dit verhaal gaat door merg en been.”