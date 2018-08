‘VTM Nieuws’ vanaf maandag in nieuw jasje, later wellicht opnieuw gekopieerd door Georgië of Griekenland

Na het weekend trekt VTM Nieuws een nieuwe jas aan. Volledig nieuw zal het nieuwe decor niet zijn, maar na meer dan vijf jaar drong een grondige facelift zich op. In die vijf jaar heeft VTM Nieuws heel wat fans verzameld in het buitenland: de Grieken en de Georgiërs vonden het zelfs zo mooi dat ze het gewoon klakkeloos kopieerden.

“Wij zijn van nul begonnen.” Hoofdredacteur ­Nicholas Lataire laat er geen misverstanden over bestaan: toen Het Nieuws op 18 februari 2013 VTM Nieuws werd en een doorstart nam in een nieuw decor, was dat decor niet geïnspireerd op voorbeelden uit het buitenland. “Uiteraard zijn we in het buitenland gaan kijken naar andere nieuws­studio’s, dat doet iedereen. We hebben SkyNews in Engeland bezocht: zeer krachtig decor en grafiek, maar nogal afstandelijk. Ook TF1 in Frankrijk hebben we gezien: daar zaten ze dicht bij de kijker, maar het gaf een oubollige indruk. Overal zagen we goede ideeën, maar nergens was het echt goed genoeg. We hebben ons twee vragen gesteld: wat vinden de kijkers belangrijk en wat vinden onze nieuwsankers belangrijk? Wij wilden een krachtig decor dat nieuws uitstraalde, dat het anker tot bij de kijker bracht, met iconische elementen zoals een wereldbol en een grafische wereld die rond het anker plooit, met frisse kleuren. Met die visie zijn we naar twee topbedrijven gestapt voor decors en voor grafiek: Jago Design in Londen en Gédéon in Parijs. Die waren verrast: jullie weten goed wat jullie willen, zeiden ze.”

Meer dan vijf jaar later mag VTM Nieuws er nog altijd zijn, vindt Lataire. Maar meer dan vijf jaar lang twee tot drie keer per dag binnenkomen in de huiskamers: in beeldtaal is dat een eeuwigheid. Tijd voor iets nieuws, dus. “We gaan niet voor een breuk maar voor een evolutie. De sterke elementen in het decor en de grafische elementen blijven. Maandag krijgt de kijker frissere kleuren, een andere belichting, een eigentijdser gevoel.” Ook opmerkelijk: VTM Nieuws verhuist rond januari 2020 van Vilvoorde naar Antwerpen. Hadden ze dan niet even kunnen wachten met die facelift? “We doen geen zinloze kosten. Een nieuwsuitzending is meer dan een decor dat verhuisd moet worden. Je kunt gewoon niet blijven stilstaan.”

(lees verder onder de foto)

Een kopie in Georgië. Foto: rr

Letterlijke kopieën

In vijf jaar tijd heeft VTM Nieuws ook zenders in het buitenland geïnspireerd. Met dank aan het internet, waar beelden van journaals vrij circuleren. “We hadden vrij snel in de gaten dat ons decor werd gekopieerd. Wij kijken ook rond op het internet, op YouTube. En onze ontwerpbureaus merkten het ook op. In Zuid-Korea was het nieuws van een zender heel sterk op het onze geïnspireerd, in Georgië en Griekenland mogen we spreken van een letterlijke kopie. Het decor, de grafische elementen, de bewegingen met de camera, het inzoomen op het nieuwsanker: het is gewoon afgekeken. Uiteraard hebben we daar formeel op gereageerd, al kan je andere nieuwszenders moeilijk tot een schadevergoeding bewegen. We zijn ergens wel een beetje trots dat we gekopieerd worden, maar je moet toch reageren. Alleen de Georgische zender heeft iets laten weten. Zij beweren dat de plannen voor hun nieuwe nieuws een maand lang op hun site hebben gestaan, toegankelijk voor iedereen. Of dat een argument is om ons nieuws schaamteloos te kopiëren, laat ik in het midden. Wij zitten hier in elk geval niet de hele dag Georgische websites te bekijken.”

De kans bestaat dat ook het vernieuwde VTM Nieuws ergens in de wereld een kopie krijgt. “Dat zou ons niet verbazen. Maar ook dat zullen we maar opnemen als een compliment.”