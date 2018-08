Laatste vakantieweekend wordt zomers

Vrijdag en zaterdag wordt het overwegend zonnig met temperaturen rond de 20 graden. Zondag stijgt het kwik nog lichtjes.

Vrijdagochtend is er veel bewolking en vooral aan de Franse grens kan er nog een bui vallen. Daarna wordt het overal droog met opklaringen vanaf het noordwesten. De maxima liggen rond 15 graden in de Hoge Venen, rond 19 graden aan zee en rond 20 of hooguit 21 graden in het binnenland. De wind waait meestal zwak uit oost tot noordoost, krimpend naar noordoost tot noord, zegt het KMI.

Vannacht wordt het licht bewolkt tot helder. Vooral in het noordwesten van het land kan het nevelig worden. De minima liggen tussen 4 en 11 graden. De wind waait meestal zwak uit noordoost tot oost of uit veranderlijke richting.

Na het optrekken van het eventuele ochtendgrijs is het zaterdag eerst zonnig. Later verschijnen er wel stapelwolken. De maxima liggen tussen 17 en 22 graden bij een overwegend zwakke wind uit oost tot noordoost.

Zondag is het droog en licht of gedeeltelijk bewolkt met maxima van 19 tot 24 graden. De wind is nog altijd overwegend zwak uit oost tot noordoost.

Het nieuwe schooljaar start maandag met brede opklaringen en zachte maxima tussen 21 en 24 graden.