US Open: Goffin met solide prestatie naar derde ronde

David Goffin heeft ongetwijfeld vertrouwen getankt na zijn zege tegen de Nederlander Robin Haase. Het nummer tien van de wereld kende weinig moeite in een broeierig warm New York: 6-2, 6-7 (1-7), 6-3 en 6-2. In de volgende ronde wacht de Duitser Struff.

David Goffin rijdt voorlopig een foutloos parcours. Na een makkelijke zege tegen de Italiaan Gaio kende onze landgenoot nu ook in de tweede ronde weinig problemen met Robin Haase, het nummer 49 van de wereld. Goffin opende sterk (6-2) maar moest in de tweede set wel de Nederlander opnieuw naast zich dulden. De tiebreak (7-1) verliep duidelijk in het voordeel van de Nederlander.

Toch bleef het klasseverschil duidelijk zichtbaar. Goffin domineerde het spel en dat werd in sets drie en vier ook in punten uitgedrukt: 6-3 en 6-2. In de volgende ronde wacht nu de 28-jarige Duitser Jan-Lennard Struff. Beiden stonden in het verleden al drie keer tegenover elkaar, drie keer trok onze landgenoot aan het langste eind.