Maar liefst vier debutanten bij de Rode Duivels

Bondscoach Roberto Martinez heeft verrast door maar liefst vier debutanten op te nemen in zijn selectie voor de Rode Duivels: Timothy Castagne (Atalanta), Hans Vanaken (Club Brugge), Birger Verstraete (AA Gent) en Leandro Trossard (KRC Genk) werden opgeroepen voor de oefeninterland tegen Schotland (7 september in Glasgow) en het duel in de Nations League tegen IJsland (11 september in Reykjavik).

Van de 23 die in Rusland derde werden, ontbreken De Bruyne en Januzaj. Beiden zijn out met een knieletsel. Praet, die in principe mocht hopen op een selectie, is out met een knieblessure. Christian Benteke (Crystal Palace), die naast de WK-groep viel, is er opnieuw bij.

Roberto Martinez maakte ook bekend dat Thierry Henry aanblijft bij de Rode Duivels. Meer zelfs: de Fransman maakt promotie. Henry wordt de nieuwe T2, terwijl de Schotse ex-voetballer Shaun Maloney (ex-Celtic) T3 wordt.

Doelmannen: Casteels, Courtois, Mignolet, Sels.

Verdedigers: Alderweireld, Boyata, Dendoncker, Kompany, Vermaelen, Vertonghen.

Middenvelders: Carrasco, Castagne, Chadli, Dembélé, Fellaini, Meunier, Tielemans, Vanaken, Verstraete, Witsel.

Aanvallers: Batshuayi, Benteke, E. Hazard, T. Hazard, R. Lukaku, Mertens, Trossard.